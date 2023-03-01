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''Huzur İstanbul Uygulaması'' gerçekleştirildi

İstanbul genelinde birçok ekip tarafından 'huzur uygulaması' yapıldı.

AA1 Mart 2023 Çarşamba 21:42 - Güncelleme:
''Huzur İstanbul Uygulaması'' gerçekleştirildi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentin birçok noktasında "Huzur İstanbul Uygulaması" gerçekleştirildi.

İlçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinde görevli polislerin katılımıyla başta Beyoğlu, Kadıköy ve Fatih olmak üzere İstanbul genelinde asayiş uygulaması yapıldı.

GBT KONTROLLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Polis kontrol noktalarında durdurulan araçlar ekipler tarafından arandı. Sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi.

Narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.

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