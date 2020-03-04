Huzur operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

IHA 04 Mart 2020 Çarşamba 11:32 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 11:32

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda Ayvalık ilçesinde uyuşturucu madde bulundurduğu değerlendirilen B.A., S.O., Y.E., Y.Ö. ve A.Ö. ‘nÜn bulunduğu araçlarda yapılan aramada 2 gram metamfetamin, 19 adet uyuşturucu hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 28 adet fişek ve 1 adet uyuşturucu içmekte kullanılan aparat ele geçirildi. Savcılığın talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında adlî tahkikata başlanıldı.