İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0865
  • EURO
    6,7952
  • ALTIN
    320.886
  • BIST100
    111778
Güncel

Huzur operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

Jandarmanın Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaptığı huzur operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Savcılığın talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında adlî tahkikata başlanıldı.

IHA04 Mart 2020 Çarşamba 11:32 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 11:32

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda Ayvalık ilçesinde uyuşturucu madde bulundurduğu değerlendirilen B.A., S.O., Y.E., Y.Ö. ve A.Ö. ‘nÜn bulunduğu araçlarda yapılan aramada 2 gram metamfetamin, 19 adet uyuşturucu hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 28 adet fişek ve 1 adet uyuşturucu içmekte kullanılan aparat ele geçirildi. Savcılığın talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında adlî tahkikata başlanıldı.

İngiliz gazeteciye mülteciden ‘tokat' gibi cevap

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

SİHA'larımız bir Rus yapımı Pantsir'i daha vurdu! Dikkat çeken detay
SİHA'larımız bir Rus yapımı Pantsir'i daha vurdu! Dikkat çeken detay

SİHA'larımız bir Rus yapımı Pantsir'i daha vurdu! Dikkat çeken detay

Ağır darbe alan Rejimin imdadına koştular
Ağır darbe alan Rejimin imdadına koştular

Ağır darbe alan Rejimin imdadına koştular

3 devlet kurumu birleşti
3 devlet kurumu birleşti

3 devlet kurumu birleşti

Tehlike kapıda! 'Devlet sırrı' Rusya'ya pahalıya mal oldu
Tehlike kapıda! 'Devlet sırrı' Rusya'ya pahalıya mal oldu

Tehlike kapıda! 'Devlet sırrı' Rusya'ya pahalıya mal oldu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.