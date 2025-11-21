İSTANBUL 22°C / 14°C
22 Kasım 2025 Cumartesi
Güncel

Huzur operasyonunda FETÖ'cü avı: Güven Timi'nden kaçamadı

Kayseri'de polis ekipleri, ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.B.'yi yakalayarak cezaevine teslim etti.

21 Kasım 2025 Cuma 21:12
Huzur operasyonunda FETÖ'cü avı: Güven Timi'nden kaçamadı
Kayseri'de polis ekipleri, 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan FETÖ üyesini yakaladı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, kentte güven ve huzuru sağlama adına çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Cumhuriyet Mahallesi'nde yaptığı yaya devriyesi sırasında durumundan şüphelendikleri M.B.'yi (34) durdurdu. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, M.B.'nin 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. İhraç subay M.B. ekipler tarafından gözaltına altına alındı.

M.B. işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

