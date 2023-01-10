İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ocak 2023 Salı / 18 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7788
  • EURO
    20,1852
  • ALTIN
    1132.07
  • BIST100
    5102.38
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''Huzur uygulaması'' kapsamında 8 kişi tutuklandı
Güncel

''Huzur uygulaması'' kapsamında 8 kişi tutuklandı

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce hafta boyunca sürdürülen “Huzur Asayiş uygulamaları” çerçevesinde hakkında işlem yapılan 30 kişiden 8'i tutuklandı.

IHA10 Ocak 2023 Salı 16:57 - Güncelleme:
''Huzur uygulaması'' kapsamında 8 kişi tutuklandı
ABONE OL

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği koordinesinde hafta boyunca sürdürülen uygulamalarda, haklarında adli makamlarca yakalama emri bulunan 19 şahıs yakalanırken, yapılan kontrollerde 4 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet çalıntı motosiklet ve yaklaşık 20 gram ağırlığında narkotik madde ele geçirildi.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edilen 30 şüpheliden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.