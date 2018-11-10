Huzur uygulamasında bin 773 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerinin katılımıyla 81 ilde dün eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.

Bu yıl 8'incisi düzenlenen uygulamaya 40 bin 284 emniyet, 27 bin 380 jandarma ve 474 sahil güvenlik personeli olmak üzere 68 bin 138 personel katıldı.

Denetimlerde, 255 dedektör köpek ile 13 bin 963 kara, 121 deniz ve 6 hava aracı kullanıldı.

Üç aşamalı planlanan uygulamanın ilk ayağında, okul önleri ile üniversite kampüsleri dışında faaliyet gösteren umuma açık yerlerde (kafe, internet, elektronik oyun salonları gibi), park ve bahçelerde denetimler yapıldı.

Uygulamanın ikinci ve üçüncü kısmında ise risk analizi yapabilen ve suçlu profilini tanıyan seçici personelin katılımıyla vatandaşların yoğun bulunduğu alışveriş merkezleri içleri, eğlence ve etkinlik yapılan meydanlar, fuar ve kutlama alanları ile bu güzergaha açılan bulvar, cadde ve sokaklarda, 21.00-23.00 saatlerinde de toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal ile umuma açık eğlence mekanları ve çevrelerinde uygulama gerçekleştirildi.

Toplam 14 bin 90 ekibin katılımıyla 6 bin 983 noktada yapılan uygulama kapsamında 607 bin 792 kişi sorgulandı, 159 bin 934 araç ve 342 servis aracı denetlendi.

Ekiplerce 20 bin 973 umuma açık iş yerinde denetleme gerçekleştirildi. Kontrollerde 2'si adam öldürme, 8'i yağma, 102'si yaralama, 76'sı hırsızlık, 29'u dolandırıcılık, 8'i cinsel saldırı, 3'ü çocuğun cinsel istismarı, 29'u uyuşturucu ticareti, 10'u kaçakçılık, 5'i FETÖ/PDY, 5'i de silahlı terör örgütüne üye olma, bin 496'sı ise diğer suçlardan olmak üzere bin 773 aranan şüpheli yakalandı. Ayrıca 9'u çocuk 37 kayıp kişi bulundu.

Uygulama sonucunda 30 iş yeri kapatıldı, 1001 araç trafikten men edildi, bin 314 kişiye adli ve idari işlem yapıldı. Araç ve sürücülere toplam 2 milyon 582 bin 398 lira idari ceza kesildi.

Aramalarda 193 aranan araç tespit edildi. Ruhsatsız 29 tabanca ve 33 av tüfeği, 20 kurusıkı tabanca, 408 mermi, 30 kesici/delici alet, 25 kilo 342,8 gram uyuşturucu, 9 uyuşturucu hap, 6 bin 185 litre kaçak içki ile 9 bin 37 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Uygulamayla genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, kamu kurum ve kuruluşları civarı, stratejik önemi haiz bölgeler, özellikle vatandaşların yoğun bulunduğu meydanlar, alışveriş merkezi, park, bahçe, durak, otogar, tren garı, hava alanı, deniz ulaşımı, toplu taşıma araçları gibi yerlerde asayiş, terör ve narkotik olaylarının önlenmesi, aranan kişilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amaçlandı.