Huzurevlerindeki tedbirler had safhada

AA 31 Mart 2020 Salı 11:49 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 11:49

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakanlıkça ilk olarak mart ayı başında 81 ildeki resmi ve özel huzurevleri, engellilere yönelik özel bakım merkezleri, Umut Evleri, Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezleri ile Gündüzlü Bakım Merkezlerine "Koronavirüs Bilgilendirme Rehberi" gönderildi.

Bu rehberde, A'dan Z'ye koronavirüsle mücadelede alınması gereken önlemler tek tek sıralandı.

Türkiye'de Kovid-19 salgınının yayılmaya başlamasının ardından huzurevleri ve engelli bakım merkezlerinde rehber kapsamında alınan önlemlerin düzeyi kademe kademe yükseltildi.

Bakanlık ilk olarak 27 bin 329 yaşlının kaldığı resmi ve özel huzurevlerinde öncelikli olarak sağlık ve hijyen tedbirlerini devreye soktu. Bu kapsamda odalardan yemekhanelere kadar tüm alanlarda düzenli dezenfeksiyon yapılması, merkezlerde kalan vatandaşların ve personelin Sağlık Bakanlığının riskten korunmak için belirlediği 14 kuralı harfiyen uygulamasının sağlanması istendi.

Kuruluşlara ziyaretçi girişlerine de salgın riski geçene kadar son verildi.

- 6 SAATTE BİR ATEŞ TAKİBİ BAŞLADI



İkinci aşamada yeni tip koronavirüs tedbirlerini bir üst seviyeye çıkaran Bakanlık, yaşlıların kapsamlı sağlık taramalarından geçirilmesi, personelin de huzurevine girişlerde ateş ve solunum takibinin yapılması kararını aldı.

Bu çerçevede, kuruluşlardaki yaşlıların 6 saatte bir ateş takibi, aynı zamanda göz, kulak, burun, boğaz gibi kapsamlı sağlık taramalarına alınmaları sağlandı. Dış ortamdan huzurevine gelen her personelin de öncelikle ateş ve solunum sıkıntısı belirtileri açısından taranmasına ilişkin talimat verildi.

Söz konusu önlemler kapsamında, vücut ısısı belli bir değerin üstünde olan yaşlıların gerekli sağlık kurumlarına yönlendirilmeleri için huzurevlerinde gereken altyapı tesis edildi.

Hastalık konusunda herhangi bir belirti gösteren personelin iş yerine girmesine ya da iş yerinde kalmasına izin verilmemesi, tamamen iyileşinceye kadar işe geri dönmemeleri, hastalık görülmesi ya da personelin evinde şüpheli vaka bulunması durumunda gerekli izolasyon süreçlerinin takip edilmesi ve sağlık izni konusunda kolaylık sağlanması konusunda huzurevi yönetimlerine bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Mart'ta Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamayla huzurevlerindeki doktor sayısının da artırılmasına karar verildi.

- HUZUREVLERİ İÇİN "TAKİP İZLEME BİRİMLERİ" KURULDU



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni bir önlem olarak, koronavirüse karşı, huzurevlerini yakından takip etmek üzere ülke genelinde "Takip İzleme Birimleri" oluşturduklarını açıklamıştı.

Bu uygulamaya göre, illerde Takip İzleme Birimleri, huzurevleri ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerine ilişkin günlük gelişmeleri Merkez İzleme Birimleri'ne iletiyor.

Böylelikle Türkiye çapında 153'ü devlete ait olmak üzere 400'ü aşkın huzurevinin tamamı günlük olarak kontrol ediliyor.

- "SOSYAL İZOLASYON KURULUŞLARI" DEVREYE GİRECEK



Bakanlığın huzurevlerinde aldığı bir diğer ilave önlem kapsamında, gerek görülmesi halinde, kuruluşlarda "Sosyal İzolasyon Odaları", "Sosyal İzolasyon Katı" oluşturulabilecek. Buralarda sabit personeller çalışacak.

Ayrıca henüz yaşlı kabulü yapılmayan veya yeni açılacak huzurevleri tanımlara uygun "Sosyal İzolasyon Kuruluşu" olarak dizayn edilebilecek. Böylelikle gerektiğinde yaşlı vatandaşlar için "Sosyal İzolasyon Kuruluşları" devreye girecek.

- KURULUŞA DIŞARIDAN KABUL YAPILMIYOR



Öte yandan tedbirler kapsamında, huzurevleri ile engelli bakım ve rehabilitasyon merkezlerine koronavirüs riski sebebiyle doğrudan yaşlı ve engelli kabulü yapılmıyor.

Dışarıda bulunan, kimsesi ve kalacak yeri olmadığı saptanan tüm engelli ve yaşlılar karantina şartlarının dikkate alındığı ayrı binalarda misafir ediliyor. Ayrı bir bina bulunmaması durumunda ise valiliklerin misafirhaneleri, bunların da olmaması durumunda yine valiliklerce kiralanabilecek ve oluşturabilecek binalar devreye alınacak.

Bulunma, terk edilme gibi acil nedenlerle resmi, özel, sivil toplum kuruluşları ve belediyelere ait tüm kuruluşlara getirilen kişilerin bilgileri il müdürlüklerindeki kriz masalarına iletilecek.