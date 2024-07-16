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  • ‘Huzurlu Sokaklar' uygulamasında 9 şahıs yakalandı
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‘Huzurlu Sokaklar' uygulamasında 9 şahıs yakalandı

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu 13 saatte çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı.

IHA16 Temmuz 2024 Salı 13:06 - Güncelleme:
‘Huzurlu Sokaklar' uygulamasında 9 şahıs yakalandı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, genel asayiş ve kamu düzenin devamının sağlanması için 10.00-23.00 saatleri arasında 69 unsur ve 215 personelin katılımı ile 'Huzurlu Sokaklar' uygulaması gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde 5 bin 360 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalandı. Ayrıca bin 767 araç kontrol edilirken, 46 araca idari işlem yapıldı, 13 araç trafikten men edildi. 92 metruk yapı, 97 park-bahçe 144 işletme kontrol edilirken, 8 kişiye toplam 14 bin 266 TL idari para cezası kesildi.

Uygulama sonucunda yapılan aramalarda ise 17 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Denetimlerin artarak devam edeceği öğrenildi.

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