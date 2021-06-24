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''Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Önleme Uygulaması'' yapıldı

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda ülke genelinde eş zamanlı olarak 47 bin 167 personelin katılımıyla yapılan 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Önleme Uygulaması'nda çeşitli suçlardan aranan 1002 kişi yakalandı, 96 şüpheli gözaltına alındı.

AA24 Haziran 2021 Perşembe 12:05 - Güncelleme: 24 Haziran 2021 Perşembe 12:11
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Bakanlığın açıklamasına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler tarafından, narkotik madde ticareti ve kullanımının yoğun olabileceği değerlendirilen yerlerle lokanta, restoran, kafe, pastane, kahvehane, çay bahçesi, park/bahçe, rekreasyon alanları, sahil bantları, oyun salonları, kamuya açık yerlerde salgının/bulaşın yayılım hızının kontrol altında tutulmasının devamını sağlamak amacıyla dün "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Önleme Uygulaması" yapıldı.

Ülke genelinde 11 bin 716 karma ekip, 246 dedektör köpek ve 47 bin 167 personelin katıldığı uygulamada, 1002 aranan kişi yakalandı, 96 şüpheli gözaltına alındı. Uygulamada, sosyal mesafe kuralını ihlalden 467 ve diğer yaptırımlardan 165 olmak üzere 632'si idari, 79'u adli toplam 711 kişi hakkında işlem yapıldı.

- 33 BİN 152 BİN İŞ YERİ DENETLENDİ

Açıklamaya göre, uygulamada, 113 bin 59 araç, 33 bin 152 iş yeri kontrol edildi. Denetimlerde 4 bin 329 araca idari işlem uygulanırken, 583 araç trafikten men edildi, 13 aranan araç bulundu. Sosyal mesafe kuralını ihlal eden 1, diğer idari yaptırımlar kapsamında ise 7 iş yerine idari işlem uygulandı.

Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamada çok sayıda silah, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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