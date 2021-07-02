Huzurun adresi Cilo Dağları

AA 2 Temmuz 2021 Cuma 16:41 - Güncelleme: 2 Temmuz 2021 Cuma 16:41

Güvenlik güçlerinin son yıllarda bölgede terör örgütü PKK'ya karşı yürüttüğü başarılı operasyonlarla teröristlerden temizlenen dağlar, kültür, sanat ve spor faaliyetlerine ev sahipliği yapıyor.

Bölgede kültür, sanat faaliyetlerinin yaygınlaşması ve saklı güzelliklerin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Yüksekova Kaymakamlığı ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) iş birliğiyle 3 bin 500 rakımlı Cilo Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri'nde etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte sahne alan santuri Sedat Anar, eşsiz güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken göllerin kenarında erbane ve santur çalarak, bölgeyi ziyaret edenlere keyifli anlar yaşattı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cilo Dağları ve Sat Gölleri Milli Parkı içerisinde yer alan göllerin saklı kalan doğal güzelliklere sahip olduğunu söyledi.

Bölgeyi tanıtmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Doğramacı, şunları kaydetti:

"Bu bölgeyi görünür kılmak adına santurun o güzel sedasıyla bütün Türkiye'ye bu bölgeyi farklı bir noktadan gösterelim istedik. Burası yakın zamanda inşallah milli parkın aktif hale gelmesiyle ülkemizin nadir bölgelerinden birisi olarak hizmete açılacak. Vatandaşlarımız buranın güzelliklerini 3 bin 400 rakımda Türkiye'nin en güzel göllerini temaşa edebilecekler. Buna inanıyoruz. İnanıyorum ki Cilo Sat Gölleri, Türkiye'nin yeni turizm destinasyonları içerisinde yerini alacak. Bu noktada bütün vatandaşlarımıza, bu bölgeyi görmeleri gerektiğini vurgulamak istiyoruz."

Anar da kentte uzun zamandır konser vermek istediğini ve bu dileğinin bugüne nasip olduğunu vurgulayarak, "Burası muhteşem bir doğaya sahip. Burada santur ve erbane çalmak beni ayrıca mutlu etti. İnşallah böyle aktivitelerin devamı gelir. Burası doğa harikası. Başka müzisyenlerin de burada sazlarıyla bir şeyler icra etmesini çok isterim." diye konuştu.