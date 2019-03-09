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Hyundai'nin Türkiye fabrikası dijitalleşiyor

Otomobillerde PDI adı verilen sistem ile parçalar olarak kontrol edilir. Dijital olmayan sisteme geçmeyen markalarda ise parçalar tek tek kontrol edilir ve süreç çok fazla uzar. Güney Koreli üretici Hyundai’de ülkemizde üretim yaptığı fabrika olan Hyundai Assan fabrikasında dijital PDI sistemine geçiş yapıyor.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Dijitalleşen dünyada otomobil markaları da giderek dijital gelişmelere ayak uyduruyor. Güney Koreli üretici Hyundai de bu gelişmelere ayak uyduran markalardan biri. Gelişen teknoloji ile daha da iyileşen üretim teknikleri ve artan üretim hızları markaların daha fazla otomobili daha kısa sürede üretmelerine sağlıyor. Fakat araçların üretimi sonrasında tüketiciye ulaşmadan önce geçmeleri gerek testler bulunuyor. Her üretilen aracın girdiği bu testlerde markalar halen insan gücü kullanıyor ve bazen gözden kaçan detaylar olabiliyor. Hyundai de bu testlerde artık yeni bir PDI ( Teslimat Öncesi Kontrol) sistemine geçiyor. Dijital olarak yapılacak olan kontroller, teknisyenler tarafından çok daha rahat ve hızlı takip edilebilecek. Bu sayede araçlarda sorun çıkma olasılığı azalırken müşteri memnuniyeti de artacak.
 
 
GELİŞEN TEKNOLOJİ YENİ SORUNLARI BERABERİNDE GETİRİYOR
 
Otomobillerde gelişen teknolojiler nedeniyle üretimde sorunlar yaşanabiliyor. Artan elektronik üniteler kontrollerin zorlaşmasına ve arızaların çıkma ihtimalinin artmasına neden oluyor. Bu nedenle markalar her araçta daha fazla kontrol yapıyor ve bu kontrollerde gözden kaçan detaylar olabiliyor. Hyundai’nin ülkemizdeki fabrikasında geçtiği dijital PDI sistemi sayesinde artık insan hataları kenara atılmış olacak ve daha sorunsuz otomobiller üretilebilecek. Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker, geliştirilen sistemle ilgili olarak, “Günümüzde tüm ihtiyaçlarımızın karşılanmasında zaman  ile yarışıyoruz. Tüm bu beklentiler bizi dijital sistemlere ve daha hızlı aksiyon alabileceğimiz çözümlere yönlendiriyor. Biz de Hyundai Ailesi olarak Türkiye’de yine bir ilke imzamızı attık ve bayilerimizde Dijital PDI uygulamasına başladık. Bu uygulama sayesinde, hem zamandan hem de onarım maliyetlerinden tasarruf ediyoruz. Ayrıca, müşteri memnuniyetinde bir numara olma hedefimiz de tüm hızıyla devam etmiş oluyor” dedi.

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