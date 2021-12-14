İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Aralık 2021 Salı / 10 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,3227
  • EURO
    16,2196
  • ALTIN
    820.949
  • BIST100
    2148.43
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hz. Süleyman'a ait sandık satılmaya çalışırken yakalandı!
Güncel

Hz. Süleyman'a ait sandık satılmaya çalışırken yakalandı!

Çorum'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda, Hz. Süleyman'a ait olduğu değerlendirilen ahit sandığı ve altın sikke, bir kişinin satmaya çalıştığı sırda yakalandı.

AA14 Aralık 2021 Salı 19:35 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 19:35
ABONE OL

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, bir kişinin yasa dışı yollarla elde ettiği tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip başlattı.

Bir süre izlenen zanlıya ait araç, ekiplerce kent merkezinde durduruldu. Araçta yapılan aramada, altın kaplama ahit sandığı ve altın sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.

Çorum Müze Müdürlüğü uzmanlarının yaptığı incelemede, operasyonda ele geçirilen altın kaplama ahit sandığı ve altın sikkenin, 2017 yılında Amasya'da bulunan ve Hz. Süleyman'a ait olduğu tespit edilen 11 parça tarihi eserin devamı niteliğinde olduğu, eserlerin Roma İmparatorluğu dönemine tarihlendiği tespit edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.