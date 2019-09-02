29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8328
  • 6,4143
  • 283.069
  • 96718.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ayder Yaylası'ndaki salıncaklar, yapılan tebligatların ardından söküldü

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda kaçak yapılan salıncaklar kaldırıldı.

Haberin
galerisi
  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün yıkım ihalesinin ardından 25 salıncak ile kaçak ve ruhsatsız yapılarla ilgili Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi tarafından çalışma başlatıldı. Tebligatların yapı ve salıncak sahiplerine bildirilmesinin ardından 12 vatandaş salıncaklarını kendisi kaldırırken jandarma ekipleri diğer salıncaklar için sabah saatlerinde yaylada tedbir aldı. Alınan tedbirlerin ardından 13 salıncak yıkım ekibi tarafından söküldü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ise salıncaklar nedeniyle zarar gören alanda çimleme çalışması yaptı. Salıncakların yanı sıra alanda bulunan masa, sandalye ve 2 seyyar büfe kaldırıldı.

 

 

 

Yıkım çalışmalarını Çamlıhemşin Kaymakam Vekili Bayram Sağır yerinde takip etti. Sağır, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Rize gezisinde Ayder'in eski güzel günlerine kavuşabilmesi adına salıncakların kaldırılması talimatı verdiğini hatırlattı.

Ayder'in fotoğraflardaki gibi yeniden şekillenmesi için çalışma yürüttüklerini ifade eden Sağır, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın bu yönde çalışması ve valiliğimiz koordinatörlüğünde sabah itibarıyla çalışmalara başladık. Vatandaşlarımıza tebligat yapılmıştı. Dün bazı vatandaşlarımız kendileri söktü. Henüz kendisi sökmeyen vatandaşlarımızın salıncaklarını Çevre Şehircilik ve İl Özel idare ekipleri ile yıkımına başlamış olduk." diye konuştu.

´Kız arkadaşıma neden baktın´ çatışması kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Fenerbahçe aradığı sol beki İtalya'da buldu

Fenerbahçe aradığı sol beki İtalya'da buldu

Türk otomotiv sektörü Rusya’ya çıkarma yaptı

Türk otomotiv sektörü Rusya’ya çıkarma yaptı

İşgalci İsrail, şehidin dizisine bile tahammülsüz

İşgalci İsrail, şehidin dizisine bile tahammülsüz

Acı olay: Anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti

Acı olay: Anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti

İmamoğlu, Atatürk portresi hediye etmişti... PKK'lı teröristlere övgüler yağdırmış

İmamoğlu, Atatürk portresi hediye etmişti... PKK'lı teröristlere övgüler yağdırmış

Cephanelikle öldürmeye gidiyordu... Mahkeme kararını verdi

Cephanelikle öldürmeye gidiyordu... Mahkeme kararını verdi

Dünyanın sandalyesi Büyükçekmece’den

Dünyanın sandalyesi Büyükçekmece’den

İlk mesai gününe soygun yaparak başladılar!

İlk mesai gününe soygun yaparak başladılar!
 

POPÜLER HABERLER

Türk sürücü, Türkleri aşağılamaya çalışan Fransız polisine dersini verdi

Türk sürücü, Türkleri aşağılamaya çalışan Fransız polisine dersini verdi

2'nci Abdülhamid döneminde yapıldı! Cep telefonu sistemine benziyor

2'nci Abdülhamid döneminde yapıldı! Cep telefonu sistemine benziyor

İkinci el otomobil almanın püf noktaları

İkinci el otomobil almanın püf noktaları

Türk zırhlısı Avrupa'nın kapısını açtı

Türk zırhlısı Avrupa'nın kapısını açtı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA