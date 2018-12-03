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TSK: Kuzey Irak'ta Beş bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir

Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin ve Metina bölgelerine yönelik hava harekatlarında 5 terörist etkisiz hale getirildi.

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Türk Silahlı Kuvvetler yaptığı açıklamada "Irak kuzeyi Sinat-Haftanin ve Metina bölgelerine 02-03 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekâtları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı beş bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

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