TSK: Kuzey Irak'ta Beş bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir

Türk Silahlı Kuvvetler yaptığı açıklamada "Irak kuzeyi Sinat-Haftanin ve Metina bölgelerine 02-03 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekâtları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı beş bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.