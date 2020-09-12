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İbadete açılmasına karar verilmişti: Kariye Camisi için geri sayım başladı

İbadete açılmasına karar verilen Kariye Camisi'nin içerisindeki çalışmalar devam ediyor.

IHA12 Eylül 2020 Cumartesi 09:52 - Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 09:52
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Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmesinin ardından ibadete açılmasına karar verilen Kariye Camisi’nin içerisindeki çalışmalar tamamlanmak üzere. Geçen hafta mihrabı yerleştirilen caminin önceki gün de halıları getirildi.

1945 Bakanlar Kurulu Kararı ile müzeye çevirilen Kariye Camisi’nin Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilmesinin ardından ibadete açılmasına karar verildi ve Kariye Camii içerisinde çalışmalar başladı. Caminin geçen hafta içerisinde mihrabı yerleştirildi. Mihrabın yerleştirilmesinin ardından önceki gün de halıları getirildi. Depoya konulan halıların hazırlıkların tamamlanmasının ardından bir an önce serilmesi bekleniyor.

Öte yandan yurt dışından ve yurt içerisinden gelen turistlerin cami ziyaretleri de devam ediyor.

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