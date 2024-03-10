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  • İBB Başkan Adayı Kurum: 31 Mart'ta bir tarafta Ayasofya müze olsun diyenler, diğer tarafta Ayasofya'nın sesi sonsuza dek yankılansın diyenler var
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İBB Başkan Adayı Kurum: 31 Mart'ta bir tarafta Ayasofya müze olsun diyenler, diğer tarafta Ayasofya'nın sesi sonsuza dek yankılansın diyenler var

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, '31 Mart'ta bir tarafta Ayasofya müze olsun diyenler, diğer tarafta Ayasofya'nın sesi sonsuza dek yankılansın diyenler var. Bir tarafta İstanbul'un kaynaklarını kendi geleceği için çarçur edenler, diğer tarafta İstanbul'a şu 5 yılda 350 milyar lira yatırım yapan kardeşiniz var.' dedi.

AA10 Mart 2024 Pazar 10:10 - Güncelleme:
İBB Başkan Adayı Kurum: 31 Mart'ta bir tarafta Ayasofya müze olsun diyenler, diğer tarafta Ayasofya'nın sesi sonsuza dek yankılansın diyenler var
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Kurum, dün akşam Pendik'teki Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Çankırılı Yarenler Hemşeri Buluşmaları" programına katıldı.

Yarenlerin yöresel türküler seslendirdiği kilim serili sahneye protokol üyeleriyle gelen Kurum, ayakkabılarını çıkararak yarenlerin baş ağasının yanına oturdu.

Yarenler, aralarına katılan Kurum'a geleneksel yelek ve kuşak giydirdi.

Sahnede konuşma yapmadan önce baş ağadan müsaade alan Kurum, mevcut İBB yönetimini eleştirerek, İstanbul'un bugün birçok hizmetten mahrum kaldığını söyledi.

Kurum, geçmişte nasıl çalıştıysa göreve geldiği takdirde aynı anlayışla çalışmaya devam edeceğinin altını çizerek, "31 Mart'ta bir tarafta Ayasofya müze olsun diyenler, diğer tarafta Ayasofya'nın sesi sonsuza dek yankılansın diyenler var. Bir tarafta İstanbul'un kaynaklarını kendi geleceği için çarçur edenler var, diğer tarafta İstanbul'a şu 5 yılda 350 milyar lira yatırım yapan kardeşiniz var." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Çankırı Konfederasyonu Başkanı Mustafa Can, İstanbul Çankırı Dernekler Federasyonu Başkanı Önder Tozan ile Çankırılılar katıldı.

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