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İBB Başkan Adayı Kurum: 5 yıl içerisinde 650 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirmiş olacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, 'Sokağınızda yanından geçmeye çekindiğiniz sağlıksız, güven vermeyen, eskimiş konutlarımız 1 yıl sonra artık sokağınızda olmayacak. Onların yerinde afetlere karşı dirençli 130 bin yeni konutumuzu göreceksiniz. 5 yıl içerisinde 650 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirmiş olacağız.' dedi.

15 Mart 2024 Cuma 21:36 - Güncelleme:
İBB Başkan Adayı Kurum: 5 yıl içerisinde 650 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirmiş olacağız
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, öğrencilerin daveti üzerine İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, öğrencilerin daveti üzerine İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı. 21. yüzyılda fetihlerin ilim ve bilimle gerçekleştiğini dile getiren Kurum, "Türkiye Yüzyılı'nın fatihleri gençlerimiz olacak." dedi.

İstanbul'u gençler için ilmin kapısı ve başarıların merkezi haline getirmekte kararlı olduklarının altını çizen Kurum, "Kendi işinizi kurmanız, okul hayatınızda özgürce hareket edebilmeniz için gerekli tüm destekleri sunacağız." ifadelerini kullandı. Gençlerin yönetimde söz ve hak sahibi olabilmesi için 'Gençlik Meclislerini' işler hale getireceklerini sözlerini ekledi.

Kentsel dönüşüm ve ulaşım ile ilgili sorunları çözmek için hemen harekete geçeceklerini ifade eden Kurum, "Sokağınızda yanından geçmeye çekindiğiniz sağlıksız, güven vermeyen, eskimiş konutlarımız 1 yıl sonra artık sokağınızda olmayacak. Onların yerinde afetlere karşı dirençli 130 bin yeni konutumuzu göreceksiniz. 5 yıl içerisinde 650 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirmiş olacağız. Şu an 340 kilometre olan metro mesafesini 5 yılda 650 kilometreye çıkarmak istiyoruz." dedi.

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