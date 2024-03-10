Kurum, Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Bakırköy ve Bağcılar'ı ilk kez raylı sistemle birbirine bağladıklarını söyledi.

Yeni açılan metro hattıyla İstanbul'un trafiğini ve ulaşımını rahatlattıklarını belirten Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı'nın, 'Çilesiz İstanbul'un en önemli adımlarından biri olan Bakırköy Sahil-Bağcılar Kirazlı Metro Hattımız hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Kurum, İstanbul'un son 5 yıldır fetret dönemi yaşadığını vurgulayarak, "Maalesef bu aziz şehir bir avuç beceriksizin, iş bilmezin elinde heba ediliyor. İstanbullu hemşehrilerimiz artık algıyla, yalanla kendisini kandıranları istemiyor. İstanbullu kardeşlerimiz artık deprem korkusuyla yaşamak istemiyor, risksiz İstanbul istiyor. Trafik çilesiyle uğraşmak istemiyor, çilesiz İstanbul istiyor. Proje, eser, hizmet istiyor. Bunların yaptığı işler çeşme açılışından, heykel açılışından öteye gitmedi.'' ifadelerini kullandı.

Mevcut CHP'li yönetimin İstanbul'a, İstanbulluların hayrına dokunacak tek bir eser üretmediğini dile getiren Kurum, şöyle devam etti:

"Bu milleti trafik çilesine, ulaşım problemine mahkum ettiler. İstanbulluların 1 yılının 288 saatini çaldılar, ömrünün 3,5 yılını trafikte heba ettiler. Bugün metro ve metrobüs duraklarında, üst geçitlerde artık her geçen gün korku filmlerini aratmayan sahneler yaşıyoruz. Bırakın araç trafiğini çözmeyi, kilometrelerce uzayan yaya kuyruklarına yol açtılar. Bu İstanbul'un yalancısı, belediye başkanı hiçbir çözüm üretmediği gibi temelini bizim rahmetli Kadir abimizin attığı, büyük kısmını bizim bitirdiğimiz metro projelerini de 'Ben yaptım.' diye ortalarda dolaşıyor. Ama milletimiz bu yalancılara, bu liyakatsizlere, bu beceriksizlere 'Sadece İstanbul' diyecek, 'Yeniden İstanbul' diyecek ve 31 Mart akşamı onlara sandıkta gereken cevabı Bağcılar verecek."

- "İSTANBUL'UMUZU ESERLERİMİZLE, HİZMETLERİMİZLE DONATACAĞIMIZ O GÜNLERİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"

İstanbullulara söz verdiklerini vurgulayan Kurum, sadece milletin sözüne kulak vereceklerini, sadece milletin emrinde olacaklarını kaydetti.

Kurum, "İstanbul'u 1 Nisan'dan itibaren tarihin en büyük ulaşım yatırımlarıyla buluşturacağız. İstanbul'umuzun kayıp 5 yılını milletimizle birlikte telafi edeceğiz. Verdikleri sözleri yerine getirmeyenlerden, İstanbullulara yalan söyleyen, bu şehrin 5 yılını çalanlardan tek tek 31 Mart akşamı hesap soracağız." dedi.

İstanbul'daki mevcut 328 kilometre metro hattını 5 yıl içerisinde 650 kilometreye çıkaracaklarını belirten Kurum, şunları kaydetti:

"İstanbul'da metro gitmeyen ilçemiz kalmayacak. Her iki yakaya metro hatlarıyla, yapacağımız tünellerle, kavşaklarla, otoparklarla, yeni otobüs ve metrobüs hatlarıyla İstanbulluları hem yalanlardan hem de trafik çilesinden tamamen kurtaracağız. Bizim bu şehre dair hayallerimiz, hedeflerimiz var. İstanbul'umuzu eserlerimizle, hizmetlerimizle donatacağımız o günleri sabırsızlıkla bekliyoruz. İnşallah kapı kapı dolaşacak, her gönüle girecek ve Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde muhteşem bir zaferle 31 Mart'ta herkese cevap vereceğiz. 5 yıldır o ehliyetsizliğin ve liyakatsizliğin pençesinde kıvranan İstanbul'umuzu gerçek belediyeciliğe kavuşturacağız."