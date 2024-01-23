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İBB Başkan adayı Kurum: İstanbul'un muradıyla yeniden yükseliş dönemini hep birlikte başlatacağız

Bakırköy'de esnaf ziyaretinde bulunan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, 'Bakırköy 'Yeniden İstanbul' diyor. 31 Mart'ta inşallah Bakırköy'de Ali Talip başkanımla, İstanbul'da, İstanbul'un muradıyla yeniden yükseliş dönemini hep birlikte başlatacağız.' dedi.

AA23 Ocak 2024 Salı 19:00 - Güncelleme:
İBB Başkan adayı Kurum: İstanbul'un muradıyla yeniden yükseliş dönemini hep birlikte başlatacağız
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İlçede esnafı gezen Kurum, vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

Kurum, 39 ilçede dönüşüm ofisleri açacaklarını, en büyük önceliğinin, İstanbul'u olası depremlere hazırlamak olduğunu söyledi.

Elazığlı olduğunu belirten bir vatandaşın, "Elazığ'a çok hizmetiniz oldu." demesi üzerine Kurum, "Elazığ'ın fahri hemşehrisiyim." yanıtını verdi.

Kurum, geri dönüşüm için atık yağları topladığını ifade eden esnafa, "Çevrecilik ne kadar önemli, vatandaşımız söylüyor. Çevrecilikten anlamayanlar, bizim çevre yatırımlarımızı bırak devam ettirmeyi, geri söküyorlar." dedi.

Tüm enerjilerini İstanbul'a vereceklerini söyleyen Kurum, "Seçim sonrasında da seçim öncesi gibi sahada olursunuz inşallah." diyen vatandaşa, "5 yıl bakanlık yaptım. 81 ile gittim. Her afette, selde vatandaşımızın yanında oldum. Söz verdim, sözümü tuttum." ifadelerini kullandı.

Kurum, Bakırköy'de başka bir mutluluk ve heyecan olduğunu vurgulayarak, "Bakırköy 'Yeniden İstanbul' diyor. 31 Mart'ta inşallah Bakırköy'de Ali Talip başkanımla, İstanbul'da, İstanbul'un muradıyla yeniden yükseliş dönemini hep birlikte başlatacağız. Az kaldı, inşallah bu 68 günde her eve gidelim, her kardeşimizi kucaklayalım. Hep birlikte İstanbul'u emin ellere teslim edeceğiz. Bakırköy'ün de makus talihini hep beraber değiştirelim." şeklinde konuştu.

Murat Kurum, dershaneden dönen gençlere başarılar diledi.

Kurum'a, esnaf ziyaretinde AK Parti Bakırköy Belediye Başkan adayı Ali Talip Özdemir eşlik etti.

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