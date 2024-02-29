İBB Başkan Adayı Kurum: Tüm gençlere yüzde 40 indirim yapacağız

İBB Başkan adayı Kurum, Başakşehir Üniversiteler Tanıtım ve Eğitim Fuarı'nda (BÜTEF) öğrencilerle bir araya geldi.

Burada konuşan Kurum, geleceğin teminatı olduğu kadar bugünün de karar vericileri olan gençlerin kendilerinin de yol arkadaşı olduğunu söyledi.

Hedefinin gençlere çok daha güzel bir gelecek sunabilmek olduğunu belirten Kurum, "Bunun mücadelesini veriyoruz, bunun için çalışıyoruz. Her alanda kendine yeten, kendini yetiştiren bir gençliğimiz olsun istiyoruz." dedi.

Kurum, hedeflerinin büyük ve güçlü Türkiye olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Gençliğin emin adımlarla yürüdüğü, her alanda kendine yeten Türkiye hedefiyle çalıştığımız bir İstanbul'umuz, bir Başakşehir'imiz olsun istiyoruz. Mahallenizde yürüyerek gittiğiniz, ders çalışabildiğiniz kütüphanelerin olduğu, ilk işini kuranlara İBB'nin destek olduğu, üniversiteye giden her gencimize 10 bin lira bursumuzun verildiği... Aslında sizlerle oluşturacağımız gençlik meclisimizle birlikte bu kararları alacağız. Bu kararları hep birlikte hayata geçireceğiz."

- "HER ALANDA BİZİ GÖRECEKSİNİZ"

Deprem konusuna ve ulaşım problemlerine değinen Kurum, "Sizlerin deprem korkunuzu giderirken ulaşım çilesini de bitirecek adımları atacağız. Her alanda bizi göreceksiniz." şeklinde konuştu.

Buradaki konutların her birinde emeği bulunduğunu belirten Kurum, "Temelinden çatısına buraları projelendirdik ve parlayan Başakşehir'in ilk adımlarını burada attık. Sadece Başakşehir'de yaptığımız konutlar, mevcut İBB'nin 5 yıl da yaptığı konutların kat ve kat fazlası. Başakşehir'e, Kayaşehir'e gelsinler ve muhteşem tabloyu görsünler." dedi.

Kurum, 5 yıllık süreçte, yorulan ve üzülen İstanbul'un gençleri ve kadınlarının kendilerini göreve çağırdığını dile getirdi.

Öğrencilerin evlerine 25 metreküp doğalgaz desteği vereceklerini aktaran Kurum, "Vereceğimiz burslarımızı her yıl güncelleyeceğiz. Ulaşımda şu anki mevcut tarifeler üzerinden tüm gençliğimize yüzde 40 indirim yapacağız. İstanbul'da okumak eğlenceli olacak ve siz de her alanda kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Çünkü arkanızda sizi düşünen, dertlenen kardeşleriniz olacak." diye konuştu.

- "EKREM BEYİ KENDİ KENDİNE BIRAKIYORUZ"

Murat Kurum, programda daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun projelerinin çalındığı iddiasına ilişkin soruya Kurum, şu yanıtı verdi:

"İstanbul'da şöyle geriye dönüp baktığınızda kopya çekilecek bir iş yok. 10 metro ihalesinin üçünü iptal ettirdiler, yapmadılar. Var olan metro hattının temeline hafriyat döktüler. Kopya çekmek istiyorsa gelsin buraya baksın. Bu şehir nasıl yapılmış, nasıl inşa edilmiş baksın. Söyleyecekleri bir iş, bir eser olmadığı için, hep gündemi nasıl değiştirebilirim anlayışıyla, algı ve gündem değiştirme çabalarını artık biz 5 yıldır gördük. Ekrem beyi kendi kendine bırakıyoruz. Kendisiyle uğraşan, kendisiyle mücadele eden ve rakibinin de kendisi olduğunu düşündüğüm bir belediye başkan adayımız. O yüzden biz kendi işimize bakacağız. Ona da kendi alanında başarılar diliyoruz."

Bu sırada bir vatandaş Kurum'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne yaptığı metroda İBB'nin kendi afişlerini astığını, bu durumdan rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.

- MÜZİSYEN SİNAN AKÇIL, MURAT KURUM İÇİN YAZDIĞI ŞARKIYI SESLENDİRDİ

Programda, müzisyen Sinan Akçıl, Murat Kurum'la birlikte sahneye çıktı.

Kurum için yazdığı "Sadece İstanbul" şarkısını seslendiren Akçıl, "Bir İstanbullu olarak geceleri daha rahat uyumak için oyumu ben Murat Kurum'a vereceğim. Bütün sorunların üstesinden geleceğine eminim." dedi.

Akçıl, 3 Mart Pazar günü Murat Kurum'un da katılacağı bir konser programı olacağını belirterek, buraya herkesi beklediğini söyledi.