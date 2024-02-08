İBB Başkan adayı Kurum: Yarı zamanlı belediyecilik yapmayacağız, tam zamanlı çalışacağız

Kurum, Çatalca'da kentsel dönüşüm yapılacak Öğretmenler Evi Proje Alanı'ndaki Roman vatandaşlarla bir araya geldi.

Çatalca'da daha önce Romanlarla buluştuklarını anımsatan Kurum, o dönemde Romanların daha güzel, sağlam ve güvenli yuvalara kavuşmaları için kendilerine söz verdiklerini söyledi.

Bugün anlaşmaların tamamlanmak üzere olduğunu, anlaşmalar biter bitmez verdikleri sözü tutacaklarını dile getiren Kurum, "Burayı sizin şanınıza yakışır bir şekilde yeniden yapacağız. İçinde buradaki kardeşlerimizin huzurla, güvenle yaşayacağı evlerimiz, buradaki Roman kültürünün devam edeceği anlayışa uygun sosyal donatılarımız olacak. Çocuklarımız güvenle okula gidecek, huzurla burada yaşayacak." diye konuştu.

Murat Kurum, konuşmasına şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik durdunuz. Bize inandınız, güvendiniz. Biz de Roman kardeşlerimizi hiçbir gün yalnız bırakmadık. Allah'ın izniyle, sizlerin destekleriyle, dualarıyla bu yürüyüş el ele, kol kola, gönül gönüle ilelebet devam edecektir. Biz Çatalca'mızı, sizleri seviyoruz. Ne ihtiyaç varsa Çatalca'da Mesut başkanla birlikte izimiz, alın terimiz olacak ve birlikte inşallah Çatalca'nın tüm ihtiyaçlarını gidereceğiz. Bizi buralarda, Roman kardeşlerimizin evlerinin yapıldığı şantiyelerde, çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğe güvenle baktığı kentsel dönüşüm projelerinde, ulaşım çilesini bitirdiğimiz metro şantiyelerinde, otopark projelerinde çalışırken, üretirken göreceksiniz. Hiçbir zaman polemiklerin, bahanelerin arkasına sığınmayacağız. Yarı zamanlı belediyecilik yapmayacağız, tam zamanlı çalışacağız. Öyle 'Arada bir belediyeye uğrayayım.' demeyeceğiz. Karda da yağmurda da sevinçte de üzüntüde de milletimizin her anında yanında olacağız."

31 Mart seçimlerinin çok önemli ve kıymetli olduğunu vurgulayan Kurum, 28 Mayıs'ta Romanlar nasıl İstanbul'un romanını yazdıysa, 31 Mart'ta da Çatalca'nın, 39 ilçenin romanını yazacaklarını kaydetti.

Ardından Çatalca Meydanı'nda esnaf ziyaretinde bulunan Kurum, vatandaşlarla sohbet etti. Kurum, bir kasap dükkanına girerek, vatandaşlar ve gazetecilere köfte ikramında bulundu.

İBB Başkan adayı Kurum, MHP Çatalca İlçe Başkanlığını da ziyaret etti.

Kurum'a, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, AK Parti ve MHP ilçe başkanları da eşlik etti.