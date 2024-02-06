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İBB Başkan Adayı Kurum'dan deprem paylaşımı: Yüreklerimizde oluşan yara ilk günkü gibi sızlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum 11 ili vuran 6 Şubat depreminin birinci yıl dönümü nedeniyle paylaşım yaptı.

IHA6 Şubat 2024 Salı 10:44 - Güncelleme:
İBB Başkan Adayı Kurum'dan deprem paylaşımı: Yüreklerimizde oluşan yara ilk günkü gibi sızlıyor
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, 11 ile etkileyen 6 Şubat depremlerinin 1. yıl dönümünde bir video mesaj yayınladı. Kurum, asrın felaketinin yıl dönümünde yayınladığı mesajda ülkece yaşanan büyük acının hala tazeliğini koruduğunu belirtti. "Tarihe geçen o acı, o karanlık günde 50 bini aşkın canımızı yitirdik. Yüreklerimizde oluşan yara ilk günkü gibi sızlıyor" ifadelerini kullandı. Afet bölgesinde devletin tüm imkanlarının vatandaşlar için seferber edildiğine dikkat çeken Kurum, depremlerden etkilenen şehirlerin baştan aşağı yenilendiğini sözlerine ekledi.

Deprem riskinin en yüksek olduğu şehirlerden olan İstanbul'da yerinde ve gönüllü dönüşüme başlayacaklarını söyleyen Murat Kurum, "39 ilçemizdeki en riskli alanlardan başlayarak İstanbul'umuzda tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız" dedi.

Kurum mesajını, "Ben bu vesileyle Kahramanmaraş merkezli depremler başta olmak üzere tüm afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden korusun" sözleriyle bitirdi.

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