İBB Başkan Adayı Kurum'dan İstanbullulara yeni tünel müjdesi: İki yakayı deniz altında bir kez daha birbirine bağlayacağız

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Çilesiz İstanbul Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

* İstanbul her açıdan geride kalmıştır. İBB, insan odaklı belediyecilikte sınıfta kalmıştır. 5 yıldır bu şehirde yapılan her iş günü kurtarma eyleminden ileriye gidememiştir.

* Gece gündüz çalışacağız. Bizi aradığınızda metro şantiyesinde olacağız, milletimizle el ele vermiş İstanbulluların sorunlarını çözüyor olacağız.

* Bugün gittiğimiz her yerde milletimizin umudunu görüyoruz. Yediden yetmişe insanlarımız bize güveniyor. Biliyorlar ki biz ne yaparsak tam yaparız.

* İstanbul hayalinin peşinde koşuyoruz. Bunu İstanbul'a kazandıracağız, gece gündüz çalışacağız. Orada çalışırken bulacaksınız bizi. Beklediğimiz özlediğimiz İstanbul için çalışırken bulacaksınız bizi.

* Ne zaman, nereye varabileceğimizi bildiğimiz bir İstanbul isterdik. Bu hayalin peşinden koşuyoruz.

* Mevcut İBB yönetimi her alanda olduğu gibi ulaşım alanında da başarısız olmuştur.

* Mevcut İBB yönetimi her alanda olduğu gibi ulaşımda da başarısız oldu. 35 ulaşım vaadinden 4'ünü yapabildiler. Bu trafik İstanbul'u çileden çıkaran hale geldi.

* Paradan, zamandan, her şeyden kaybediyoruz. 1 yılda 288 saat kaybediyoruz. İstanbullunun ömründen 3 yıl çalınıyor. Biz İstanbul'u yavaşlatan, halkımızı bezdiren bu trafik çilesini İstanbullu kardeşlerimiz ile bitireceğiz.

* 1 Nisan'dan itibaren İstanbul'un yolunu açmaya geliyoruz. Bin kişiye 209 araç düşüyor. Her geçen gün Avrupa ortalaması olan 582 sayısına yaklaşıyoruz.

* 49 dakikada evimize ulaşabilirken bu 49 dakikayı 2019 yılında 45 dakikaya düşürdük. Mevcut İBB yönetimi 5 yılda bu süreyi 64 dakikaya çıkardı.

* Bunlar milletimize 5 yılda 230 km metro yapacağız dediler, her işte olduğu gibi burada da sözlerini tutmadılar. Sorulunca da 'böyle söz vermedik' dediler. 10 metro hattının üçünün yapımını bile durdurdular. Bırakın verilen sözleri tutmayı 'açtık' dedikleri 47,3 km hattın sadece 8 kilometresini tamamladılar.

* Bu beceriksizlikle yetinmeyip bizim devam eden hatlarımızı iptal ettiler. Hafriyat doldurdular. Dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz böyle bir şey. Daha da acısı 5 yılda bu şehrin geleceği için yeni metro ihalesi yapmadılar.

* İstanbul'un kayıp yıllarından böyle örnekleri artırabiliriz. Bunları söylemenin manası yok. İstanbullular bu sorunla iç içe yaşıyor. Bunların yarım bıraktığını da hafriyat döktüğünü de, iptal ettiğini de 1 Nisan sabahı çalışarak, trafik çilesini hep birlikte bitireceğiz.

* Biz 2029 yılında karayolu payını yüzde 60'a, raylı sistem payını yüzde 37'ye çıkaracağız. Bu dünyanın diğer metropollerinde böyle. Hedefimiz için sürekli çalışacağız.

* Yer üstünde kentsel dönüşüm şantiyelerinde çalışırken yerin altında metro projelerimiz için çalışacağız. Ne olursa olsun İstanbul'un hız ve konforunu artıracağız, İstanbul'u birlikte yükselteceğiz.

* Uğraştıran İstanbul değil ulaştıran İstanbul planımızı anlatacağız. Bu planla ulaşım projelerimizi hayata geçireceğiz. Konforlu, güvenilir, ekonomik ulaşım için bu projeleri gerçekleştireceğiz. Dijital olarak güncelleyeceğiz. Yeni yollar, otoparklar ile ağımızı genişleteceğiz.

* Ulaşım akademisi kurarak sürücü, yolcu ve yayaların eğitim alacağı akademi olacak. Bu ana plan kapsamında, nüfus, ekonomik büyüme gibi makro istatistikleri göstereceğiz.

* Gelecek için yatırımlarımızı oluşacak yük ve tahminleri hesap edeceğiz. oluşacak talepler doğrultusunda da altyapıyı buna göre kurgulayacağız. Tüm proje detaylarımızı buna göre tasarladık. Şu anda metro hatları 340 km, 2029'da 650 km'ye çıkaracağız bunu. 2034'te ise 1004 km'ye çıkaracağız.

* Biz geçmişte söz verdik, hamdolsun ki tuttuk. On binlerce konutun dönüşümünü yaptık. Bizi projelerimiz ile görürsünüz. Biz istersek yapamayacağımız hiçbir şey yok. Kaynağı da İstanbul'dan, üreterek, ilgili bakanlıklarımız ile uyum içinde bu projeleri gerçekleştireceğiz.