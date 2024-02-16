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İBB Başkan Adayı Kurum'dan yeni seçim şarkısı: İstanbul için seven ne yapmaz

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum yeni seçim şarkısını yayınladı. Kurum seçin şarkısını, 'Risksiz İstanbul için seven ne yapmaz' notuyla paylaştı.

16 Şubat 2024 Cuma 02:20 - Güncelleme:
İBB Başkan Adayı Kurum'dan yeni seçim şarkısı: İstanbul için seven ne yapmaz
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Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum yeni seçim şarkısını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Kurum paylaşımına "Risksiz İstanbul için seven ne yapmaz" notunu düştü.

Kurum yaptığı paylaşımlarla İstanbul'un kentsel dönüşümüne dikkat çekerek, 'güvenli İstanbul' için hedeflerinden bahsetti.

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