Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum yeni seçim şarkısını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Kurum paylaşımına "Risksiz İstanbul için seven ne yapmaz" notunu düştü.
Kurum yaptığı paylaşımlarla İstanbul'un kentsel dönüşümüne dikkat çekerek, 'güvenli İstanbul' için hedeflerinden bahsetti.
AK Parti'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yeni seçim şarkısını paylaştı:— Star Gazetesi ���� (@stargazete) February 15, 2024
"Risksiz İstanbul için #SevenNeYapmaz" pic.twitter.com/gQnoZ7M4vU