İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan İmamoğlu'na cevap

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Kağıthane ilçesinde çarşı esnafını ziyaret etti. Kurum'a ziyareti sırasında Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve İstanbul Milletvekili Büşra Paker eşlik etti. Kurum, ziyareti sırasında çarşıda bulunan bir fırından simit alarak basın mensuplarına ve vatandaşlara ikram etti. Çarşı esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen Murat Kurum sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaret sırasında basın açıklamasında bulunan Murat Kurum gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurum, açıklama sonrasında ise yakınında bulunan bir gazeteciye kendi eliyle tantuni yedirdi.

Gazetecilerin çalışmalarının gidişatını sorması üzerine konuşan İBB Başkan Adayı Murat Kurum "Her sokakta güzel bir coşku var. Çalışmalarımız çok iyi gidiyor. İki gün önce projelerimizi anlattık. İstanbul'un bu çilesini, karmaşasını, düzensizliğini giderecek vizyonu ortaya koyduk. Projelerimiz hedeflerimiz İstanbul halkını mutlu etmiş. Birilerini de rahatsız etmiş. Amacımız İstanbul'umuzu daha da güzelleştirmek. 39 ilçe ve 964 mahallede bu çalışmaları yapacağız. Bugün olduğu gibi yarında sokakta olacağız. Milletimiz bizi sürdürülebilir kalıcı sosyal destekler verirken, ulaşım çilesini giderirken, deprem riskini ortadan kaldırırken yanında görecek. Bir istinat duvarının kaymasıyla burada 750 daire etkilendi. Kağıthane Belediyesi ile el ele verip Yahya Kemal Mahallesi'nde dönüşüm yaptık. Her mahallede tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar bu çalışmaları yürütelim istiyoruz. Vatandaşımız esnafımız bizden bunu istiyor"dedi.

Bir gazetecinin "Haliç Kongre Merkezi'ndeki atmosferi nasıl buldunuz?" şeklinde sorulan sorusunu cevaplayan Kurum, "Çok güzeldi. Bir buçuk saat sürdü ama hiç sıkılmadık. Her bir projeyi heyecanla bekledik. Projelerimiz hazırlanırken etraflıca düşünüldü ve çok yönlü bakıldı. Bir taraftan sosyal boyuta bakarken bir taraftan idari boyuta, zamansal boyuta, tematik boyuta baktık. Sistem İstanbul dediğimiz içinde merkezinde insanımızın olduğu hep söylediğimiz gibi insanı yaşat ki devlet yaşasın. Vatandaşlarımızın beklentileri ve sorunları neyse ona odaklandık. 100 günlük ve 1 yıllık eylem planları ile birlikte de bu düzelmeyi hızlı bir şekilde görecekler. Çünkü yarı zamanlı değil tam zamanlı belediyecilik yapacağız. Sosyal medya belediyeciliği değil gerçek belediyecilik yapacağız. İşimiz sadece İstanbul olacak" şeklinde cevap verdi.

"BİZİ YARI ZAMANLI BELEDİYECİLİK YAPAN, ARADA BİR BELEDİYEYE UĞRAYAN YÖNETİMİN TAKDİR ETMESİNİ BEKLEMİYORUZ"



Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması üzerine ne düşündüğünü soran gazeteciye yanıt veren Murat Kurum şöyle konuştu: "Biz polemikler içerisinde olmayacağız. İstanbul'a ve İstanbul'un meselelerine odaklanacağız. İstanbul'un gündeminde olmayan hiç bir şey bizim de gündemimizde olmayacak. Onlarda bu projelerden faydalanabilir miyiz diye sormuşlar. 1 Nisan sabahı biz görevi devraldığımızda zaten faydalanacaklar. Bizi yarı zamanlı belediyecilik yapan, arada bir belediyeye uğrayan yönetimin takdir etmesini beklemiyoruz. Milletimiz doğruyu yanlışı ayırt edip 31 Mart'ta gereken cevabı verecektir. Biz vatandaşımızla el ele verip vatandaşımızın meselelerine odaklanacağız"

Esnaf ziyareti esnasında bir vatandaşın İstanbul'da taksi sorunu yaşanıyor sorusu üzerine Murat Kurum'un "Sen de haber muhabiri gibisin" şeklinde esprili cevap vermesi gülüşmelere neden oldu.