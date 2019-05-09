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İBB Başkan vekili Vali Yerlikaya'nın ilk icraatı bu oldu

Ekrem İmamoğlu’nun ilk işlerinden biri, Dini Yayınlar Fuarı’nın Sultanahmet’te kurulmasını yasaklamak olmuştu. İmamoğlu’nun mazbatasının geri alınmasının ardından İBB’ye Başkan Vekili olan Vali Ali Yerlikaya’nın ilk işi de fuarın 37 yıldır olduğu gibi Sultanahmet’te açılması için talimat vermek oldu.

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Mazbatası alınan Ekrem İmamoğlu'nun engeline takılan "Dini Yayınlar Fuarı" 37 yıldır olduğu gibi, yine Sultanahmet'te açılacak. İBB Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Ali Yerlikaya, fuarın yeniden aynı yerinde açılması için talimatı verdi.
 
Türkiye Diyanet Vakfı'nca 37 yıldır Sultanahmet'te kurulan "Dini Yayınlar Fuarı'nın" bu yıl da aynı yerinde açılacak. Mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu'nun engeline takılan fuar, İçişleri Bakanlığınca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın talimatıyla yeniden aynı yerinde kurulacak.
 
OLMASI GEREKEN OLDU
 
"Dini Yayınlar Fuarı"nı Fatih Camisi avlusunda açmak için hazırlıklarını sürdürürken İBB'den dün gece itibarıyla kendilerine Sultanahmet'te fuarın kurulabileceği bilgisinin verildiğini aktaran Vakıf Fuarcılık Genel Müdürü Yasin Uğraş, "İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya, Diyanet İşleri Başkanımızı aramış. Bunun sonucunda ben görevlendirildim ve İstanbul'a geldim. Bu konuyu netleştireceğiz" dedi.
 
Fuarın, 37 yıldır yapıldığı yerde tekrar yapılmasına yönelik kararın kendilerine bildirildiğini vurgulayan Uğraş, "Evet şifahi bir olur var. Ama bunu yazıya dökmemiz lazım. Bunu netleştirip yolumuza devam edeceğiz. Sultanahmet Camisi'nin avlusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen tadilat var. Onun için aynı noktada olmaz. Ancak geçen yıl açtığımız ya da Sultanahmet Meydanı'nda gösterilecek yere kurulacak çadırda fuarımızı başlatırız. Ne zaman başlayacağına ilişkin ise bir tarih veremem. Çünkü çadırın kurulmasına bağlı" diye konuştu.
 
AK Parti İBB Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da kitap fuarının aynı yerde açılacağına ilişkin resmi Twitter hesabında "Olması gereken oldu. 37 yıldır Sultanahmet Camisi avlusunda yapılan Dini Yayınlar Fuarı, bu ramazan ayında da yine aynı yerinde İstanbullularla buluşacak." ifadelerini kullandı.

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