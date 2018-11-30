İBB Başkanı Uysal: Dünyaya örnek Süleymaniye'yi tarihi dokusuna uygun şekilde inşa ediyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Belediyesi, İBB iştiraki KİPTAŞ’ın işbirliğiyle yapılan “Süleymaniye Yenileme Projesi”sinin ilk etabı Süleymaniye’de düzenlenen törenle başladı. Törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, milletvekilleri, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, çeşitli ilçelerin belediye başkanları, KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım, yöneticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Uysal: "Bu projeyle Süleymaniye yeniden hayat bulacak"

Törende konuşan Uysal, “Süleymaniye bir kültürün, medeniyetin yansımasıdır. Şimdi bu medeniyeti tarihi dokusuna uygun bir şekilde ihya etmek için Süleymaniye Yenileme Projesi’ni başlattık. Bu proje, yeni bir inşaat yapma projesi değildir, eskiden burada var olan Süleymaniye semtini tarihi dokusuna uygun bir şekilde yeniden inşa etme projesidir. İstanbul bizim medeniyetimize başkentlik yaparken Süleymaniye, şehircilik kültürümüzü, medeniyetimizi dünyaya tanıtan baş tacı eserimizdir. Ancak Süleymaniye ilgisizlikten kendi kendine yıkılmış, metruk bir hale düşmüştür. İşte şimdi hep beraber Süleymaniye’yi yeniden, tarihi yapısına uygun bir şekilde ihya etme vakti. Hep beraber diyorum çünkü, kurumların çalışması kadar vatandaşların da ilgi ve desteği de önemli. İnşa etme derken bunun içerisinde yapıların ihya edilmesi, şehircilik anlayışının oturtulması, geçmişte var olan komşuluk hukukunun, semt anlayışının, şehirciliğe bakışın yeniden canlandırılması var. O şehirde yaşamak için konutlara, işyerlerine, sosyal kültürel mekanlara ihtiyaç var. Bunları hafife almıyoruz. Ancak bunları yapmış olmak yeterli değil. En önemli projemiz bu. Çünkü Süleymaniye Yenileme Projesi tekrar kültürümüzle barışmak demek, tekrar şehircilik anlayışımızla barışmak, İstanbul’ eski görkemine kavuşturmak demek” şeklinde konuştu.

Uysal: "Tarihi yapılar aslına uygun inşa edilecek"

İlk etap hakkında bilgi veren Uysal, “Toplam 5 etaptan oluşan Süleymaniye Yenileme Projesi’nin bugün ilk etabına başlıyoruz. Demirtaş, Hoca Gıyasettin, Hacı Kadın ve Yavuz Sinan mahallerinin belli bölgelerini kapsayan ilk etap toplam 102 bin metrekare alandan oluşuyor. İlk etapta 330 tescilli bina, 377 yeni bina, 26 adet tarihi anıt yer alıyor. Tarihi yapılar aslına uygun bir şekilde ihya edilecek. Yeni yapılacak binalar da tarihi dokuya mimari tarzda yapılacak. Restorasyon için ihtiyaç duyulan malzemeler de o dönem kullanılan malzemelerden olacak” dedi.

Uysal: "Süleymaniye kültürünü yaşatmak için biz yeteriz"

Çalışmaların etap şeklinde devam edeceğini belirten Uysal, “Projenin 5 etabı toplam 930 dönüm alandan oluşuyor. İlk etap bittikten sonra sırasıyla 5 etabı da tamamlayacağız. Böylece dünyaya şehircilik kültürümüzün, medeniyetimizin en iyi yansıması olan Süleymaniye bu projeyle eski görkemine kavuşacak yeniden hayat bulacak. Etrafındaki medreseler tekrar eğitim yuvası olacak. Belki Süleymaniye Camisi’ni yapmak için bir Kanuni Sultan Süleyman bir de Mimar Sinan gerekli ama Süleymaniye’nin etrafında o kültürü yaşatmak için biz yeteriz” diye konuştu.

Uysal: "En önemli projemiz bu"

Projeye büyük önem verdiklerini söyleyen Uysal, “Büyükşehir olarak bugüne kadar çok büyük, güzel binalar inşa ettik ama o inşa ettiğimiz binaların belki de en önemlisini bu projeyle yapacağız. Metrekare olarak küçük olsa bile mana olarak, değer olarak çok büyük. Bizim kültürümüzü, medeniyetimizi yansıtma adına çok büyük iş yapıyoruz. Bu konuda geçmişte emek çekenler gibi önümüzdeki dönemde de emek çekmesi gerekenler var. Onlarla omuz omuza, el birliğiyle bunu başaracağız. Şuanda 1. etabı Büyükşehir Belediyesi, Fatih Belediyesi, iştirakimiz KİPATŞ işbirliğiyle yürütüyoruz” bilgisini verdi.

Kurum: "Proje tamamlandığında Süleymaniye dünyanın göz bebeği olacak"

Süleymaniye projesinin tarihi öneminin yanı sıra marka değerine vurgu yapan Kurum, “Bu projelerle bizim amacımız ecdadımızın bize miras bıraktığı tarihi yapıları tarihi kimliğine uygun bir şekilde yeniden inşa etmektir. Bu bölgede manevi anlamda çok büyük, değerli eserler var. Mimar Sinan’ın kabrinin etrafındaki eserler köhneleşmiş, yıkılmış durumda. Gerçekten insanın vicdanı sızlıyor. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 2006 yılında bu bölge yenileme alanı ilan edildi. Bu bölge tarihi dokusuna uygun bir şekilde ihya edilerek yeni bir yaşam merkezine dönüştürülecek. Günümüzde artık ülkeler değil, şehirler yarışıyor. Bu proje tamamlandığı zaman Süleymaniye, yeniden sadece Türkiye’nin değil dünyanın gözbebeği olacak” şeklinde konuştu.

İBB iştiraki KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım ise “Süleymaniye Yenileme Projesi, 20 yıllık çalışma hayatım boyunca en önemli proje olarak görüyorum. Medeniyetimizin simge eserlerinden Süleymaniye’ye özgün kimliğiyle yeniden ayağa kaldıracak bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Süleymaniye Yenileme Projesi’nin ilk etabı, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz’ın yaptığı duanın ardından protokol heyetinin butona basmasıyla resmen başladı.