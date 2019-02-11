İBB Başkanı Uysal: AKM İstanbul'a yakışır bir eser olacak

İstanbul ve Taksim Meydanı’nın simgelerinden olan Atatürk Kültür Merkezi yeniden inşa ediliyor. 2 yıl içerisinde tamamlanması planlanan proje için Taksim’de temel atma töreni düzenlendi. Törene; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı ve AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, milletvekilleri, aralarında Sibel Can, Orhan Gencebay, Zafer Algöz, Volkan Severcan gibi ünlü isimlerin de yer aldığı sanatçılar da katıldı.UYSAL: “AKM, İSTANBUL’UN ÖNEMLİ

SİMGELERİNDEN BİRİ”

Yapımına başlanan AKM projesinin İstanbul’a yakışır bir eser olacağını söyleyen Uysal, “AKM, İstanbul’un önemli simgelerinden biri. Temel atma törenini gerçekleştireceğimiz proje ile AKM; İstanbul’a, ismine yakışır bir eser olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın 1994’ten bu yana kültür sanat alanında yaptığı hizmetlerin yanı sıra İstanbul’a kazandırdığı eserler için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu hizmetlerle İstanbul, geçmişteki tarihi ve kültürel açıdan görkemli günlerine yeniden kavuşma imkanı buldu. TBMM Başkanımız Binali Yıldırım’ın inşallah İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla İstanbulumuz yeni hizmetlerle buluşacaktır. AKM’nin yeniden inşa edilmesi için emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.YILDIRIM: “BU

PROJEYLE BÖLGE ADETA ‘KÜLTÜR SOKAĞI’NA DÖNÜŞECEK”

Projenin bölgeye yeni bir çehre kazandıracağını belirten Yıldırım, “Atatürk Kültür Merkezi uzun yıllar sanatseverlere hizmet etti. Yüzlerce sanatçının sevenleriyle buluştuğu, birçok insanın hayatının en önemli anılarını yaşadığı bir kültür merkezi. 2008 yılında kapılarını kapatan AKM’yi yeniden inşa etmek için hazırladığımız her proje bir çok sebeple, bir çok engelle geciktiği için 2017 yılında somut adım atabildik. Alan, yeni yapılacak şaheser için artık hazır. Dört bloktan oluşuyor. A Blok 2 bin 73 koltuk kapasiteli muhteşem bir opera, B Blokta 848 koltuklu bir tiyatro salonu. AKM’nin en önemli özelliği de Gümüşsuyu'ndan Taksim'e bir kültür sokağının bu muhteşem eserin içinden geçerek, iki meydanı, Teknik Üniversite'yi Taksim Meydanı ile birleştiren aynı zamanda da kültür ve sanatın yanı sıra İstanbullular için bir yaşam merkezi oluşturmasıdır. Sokağın her iki tarafında kütüphaneler, kafeler, kültür merkezleri, bir çok etkinliğin yapılacağı tesisler olacak. Bir kez daha bu muhteşem eserin İstanbulumuza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.ERDOĞAN: “DÜNYA ÇAPINDA ÖNEMLİ BİR ESER OLACAK”

AKM’nin tamamlandığında dünya çapında önemli bir eser olacağına dikkat çeken Erdoğan, “Temelini atacağımız bina sadece bir kültür merkezi değildir. Bu eser aynı zamanda son 5 yıldır milli iradeye kasteden, vatan, millet düşmanlarına verilmiş en güzel cevap olacaktır. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, milletin değerleriyle, inancıyla, insanımızın tarihi ve kültürüyle kavgalı, jakoben zihniyete karşı dikilmiş bir zafer anıtı olacaktır. İnşallah 2 yıl sonra tamamlandığında bu eser, sadece İstanbul'umuzun değil, tüm Türkiye'nin iftihar vesilelerinden biri haline gelecektir, dünya bu eseri anacaktır. AKM; 95 bin 600 metrekare kapalı alana sahip, 5 ayrı bloktan oluşuyor. İçerisinde 2 bin 73 kişilik dünya standartlarının üzerinde bir opera, 828 kişilik tiyatro salonu ve bunlara ait sahne, kulis odaları, fuaye alanları, atölye ve depo alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonları, sanat galerileri, sergi salonları ve millet kıraathaneleri bulunuyor. Ayrıca toplantı odaları, idari ofisler, restoranlar, kapalı otopark ile bu proje her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde hazırlandı” şeklinde açıkladı.

ERDOĞAN: “2 YIL İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK”

İstanbul’un kültür ve sanat alanındaki marka değerine katkı sağlayacak bir merkez olacağını vurgulayan Erdoğan, “Hem mimari hem estetik hem de kullanım bakımından göz dolduran bu eserin şehrimizin kültür ve sanat faaliyetlerini daha da zenginleştireceğine inanıyorum. Toplam yatırım bedeli 860 milyon lira olan AKM Projesi’nin, İstanbul'umuz ve tüm Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum. Bakanlığımızdan Toplu Konut İdaremize, belediyemizden mimarlarımıza, işçilerimize kadar bu projenin gerçekleşmesinde katkısı olan tüm kurum ve kuruluşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum. İnşallah yoğun bir mesaiyle çalışacak ve İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'ni 2 yıl gibi kısa bir süre içinde tamamlayarak sanatçılarımızın ve sanatseverlerin hizmetine sunacağız” dedi.Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, protokol ve sanatçıların katılımıyla sahnedeki butona basılarak projenin ilk temeli atıldı.