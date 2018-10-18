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İBB Başkanı Uysal: Ümraniye-Çekmeköy metrosunun 2. etabı 21 Ekim Pazar günü açılacak

İBB Başkanı Uysal, Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metrosunun 2. etabının 21 Ekim Pazar günü açılacağını bildirdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Dünya Ticaret Merkezi'ndeki çalışma ofisinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
 
Üsküdar-Ümraniye metro hattının geçen yıl aralık ayında açıldığını ifade eden Uysal, Ümraniye-Çekmeköy hattının ise 21 Ekim Pazar günü saat 15.30'da hizmete alınacağını söyledi.
 
Çekmeköy Madenler Meydanı'ndaki açılışın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirileceğini dile getiren Uysal, "Bütün Çekmeköylüleri, özellikle bu hattan istifade edecek Sancaktepelileri, bütün İstanbulluları açılışımıza bekliyoruz." dedi.
 
"Durak sayısı 16'ya yükselecek"
 
Uysal, 7 istasyonun yer aldığı kısmın açılmasıyla, hattaki toplam durak sayısının 16'ya yükseleceğini ifade etti.
 
Söz konusu güzergahın yoğun olduğuna dikkati çeken Uysal, Ümraniye-Çekmeköy hattının devreye girmesiyle ulaşımda ciddi bir rahatlama olacağını düşündüğünü vurguladı.
 
Mevlüt Uysal, hatta günlük ortalama 600-700 bin kişinin taşınacağını, hattın tam kapasite işlemesi için çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.

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