İBB Başkanı Uysal: Yeni havalimanına otobüslerle en konforlu yolculuk yapılacak

Uysal, şunları söyledi:

"Yeni havalimanı dünyanın en büyük ve en güzel havalimanı olacak. İstanbul´u yönetenler olarak bu havalimanına ulaşımı da dünyanın en iyisi şeklinde yapmalıyız. Otobüslerimiz en yeni ve temiz haliyle olmalı. Otobüs çalışanlarımız müşterilere çok iyi davranmalı. Bizim ulaşımımızla havalimanına yolculuk yapmak isteyenler de bunu en kolay şekilde öğrenmeli. Ellerimizdeki akıllı telefonlarla bu havalimanı ulaşım ağını nasıl hareket ettiğini, nereden saat kaçta kalktığını öğrenebileceği sisteme mobil ulaşım diyoruz. Bir süre sonra vatandaşlar evinde otururken, havalimanına ulaşacak otobüsteki koltuğunu bile rezervasyon yapabilecek. Bizim şu anda yapmış olduğumuz ihaleyi iptal etmemizin nedeni kamu yararıydı. Bu kamu yararlarından biri, düşündüğümüz fiyatlara çıkılmadı ve 475 milyona ihale gitmişti. Daha sonra 755 milyona yine büyükşehir belediyemizin bir şirketi aldı bu ihaleyi. Kamu yararı şeklinde değerlendirdiğimizde hizmetin kalitesini daha iyi standartlara çıkartabilecek bir sistemi kurma adına ihaleyi iptal ederek yeniden şekillendirdik. Havalimanımız 29 Ekim´de açılıyor. Yılbaşına kadar 5 ayrı noktaya uçuş gerçekleşecek. Biz de havalimanına 18 noktadan ulaşacak otobüslerimizi yetiştireceğiz. Gerçekten o otobüsleri kullananlarda en konforlu yolculuğu yapmış olacak."