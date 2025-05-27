İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında usulsüz eylemlerde bulunulması iddiasına ilişkin 10 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 7 kişi ise sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
ASLAN'DAN ÇAĞLAYAN'DA TEHDİT
Mahkemenin kararından önce İBB Başkanvekili Nuri Aslan adliyeye gelerek bilgi almak istedi. Aslan'ın bariyerlerden geçişine izin verilmeyince ortalık karıştı. Adliye görevlileri ile Aslan arasında tartışma yaşandı
"YAKARIM BAK ORTALIĞI"
Aslan tehditler savurup parmak sallayarak, "Benim deli damarımı attırmayın. Yakarım bak ortalığı, istifa ederim." sözlerini sarf eden İBB Başkanvekili Aslan'ın geçişine izin verildi.haberin videosu