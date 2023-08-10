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İBB istasyonlarında bisiklet olmayan İSBİKE'a zam yaptı

Sporu teşvik etmek ve bisiklete daha kolay erişim sağlamak maksatlı AK Parti döneminde hayata geçirilen İSBİKE sistemi İBB tarafından unutuldu. Var olan hizmetlere bile sahip çıkmayan İBB, istasyonlarında bisiklet bulunmayan İSBİKE'a zam yaptı.

Sabah10 Ağustos 2023 Perşembe 15:36 - Güncelleme:
İBB istasyonlarında bisiklet olmayan İSBİKE'a zam yaptı
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AK Parti döneminde 2012'de çevreci ulaşım sağlıklı yaşam hedefiyle İstanbulluların hizmetine sunulan İSBİKE akıllı bisiklet kiralama sistemi Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı koltuğunu oturmasının ardından kaderine terk edildi.

Daha önce de İSBİKE'nin yetersizliği haberlere konu olmuş ancak tepkilere rağmen hiçbir çalışma gerçekleştirilmemişti. Sabah'ın haberine göre, bakımsızlık yüzünden örümcek ağları bağlayan İSBİKE istasyonlarında bisikletin esamisi okunmuyor. Ortada bisiklet olmamasına rağmen İBB, İSBİKE tarifelerine zam yapıyor.

0-1 SAAT 14 TL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSBİKE ücretlerine zam yapması pes dedirtti. Ağustos'un 1'nden itibaren geçerli olacak tarifeye göre yıllık üyelerin, 0-1 saat arası bisiklet kiralamaları 12 TL'den, 14 TL'ye, 1-2 saat arası kullanım 17 TL'den 20 TL'ye, 2-3 saat arası bisiklet kiralamaları ise 24 TL'de 28 TL'ye çıktı.

Sonraki her saat için 16 TL'den 18 TL olurken, bu fiyatlar standart üyeler için de aynı tarife uygulanması kararına varıldı. Yıllık Avantajlı üyelik fiyatı ise 315 TL'den 370 TL'ye çıktı. Kredi kartı ile ödeme yapacak kullanıcılar, 0-1 saat arası kiralamalarına 12 TL'den, 14 TL'ye oldu.

Kredi kartı ile ödeme yapanlar, "yıllık ve standart" üyelerin fiyatlarından farklı olarak 1-2 arası bisiklet kullanımı 20 TL'den 23 TL oldu. 2-3 saat arası kredi kartı ile bisiklet kiralayacaklar 25 TL yerine artık 29 TL ödeme yapacak. Kredi Kartı ile ödeme yapacaklar sonraki her saat için yapacağı ödeme, 16 TL'den 18 TL'ye yükseldi.

  • isbike
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