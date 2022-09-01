İBB borç batağında! Fatura vatandaşa kesildi: Otobüsler sefere çıkamıyor

İBB'ye 110 otobüsle hizmet verene Savaş Petrol Şirketler Grubu, İBB'den alacaklarını tahsil edemedikleri için otobüslerinin sefere çıkamayacağını açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri(İETT) Genel Müdürlüğü Planlama Daire Başkanlığı'na Savaş Petrol Şirketler Grubu'na bağlı 110 aracımızla hizmet etmekteyiz. İETT bünyesinde alacaklarımız olan paraları gününde alamadığımızdan 29.08 2022 tarihi saat 17:00'ye kadar İETT tarafından tarafımıza herhangi bir ödeme yapılmadığından araçlarımıza yakıt alamayacağımızdan 30.08.2022/31.08.2022 tarihleri arasında araçlarımız sefere çıkamayacaktır. Bundan dolayı tarafımıza ödeme gelmediği için İstanbul halkının mağduriyetini önlemek adına durumumuzu beyan eder gereken tedbirlerin alınmasını arz ederiz.