İBB bu rezalete kör! Dereler hastalık saçıyor

Haliç'in başlıca su kaynağı olan dereler, yeterli temizlik ve ıslah çalışmaları yapılmadığı için yıllar sonra denizi kirletiyor. Alibeyköy ve Kağıthane dereleri, CHP'li İmamoğlu döneminde yeniden pis kokuyla ve kirlilikle boğuşuyor. Çevreye ve insan sağlığına zarar veren derelere, farklı noktalardan arıtılmamış atık sular karışırken, çöpler ve katı atıklar su yüzeyini kaplamış durumda.

Haliç'in başlıca su kaynağı olan dereler, gerekli temizlik ve ıslah çalışmaları yapılmadığı için yıllar sonra yeniden denizi kirletir hale geldi. Alibeyköy ve Kağıthane derelerinin son durumu, CHP'li İBB döneminde Haliç'te yeniden başlayan pis koku ve kirliliğin nedenini de gözler önüne serdi. İstanbul'un merkezinde her gün yüz binlerce insanın kullandığı Alibeyköy Cep Otogarı'nın hemen yanından Haliç'e uzanan Alibeyköy Deresi, çevreye ve insan sağlığına da zarar verir hale geldi.

PİS KOKULAR ARTTI

Derelerde biriken katı atıklar ve arıtılmamış kanalizasyon suları, Alibeyköy ve Kağıthane derelerinden Haliç'e akıyor, bu durum bölgede kötü kokuya, kirliliğe ve renk değişimine neden oluyor. Yeni Şafak'ın fotoğrafladığı Haliç'i besleyen derelere, farklı noktalardan arıtılmamış atık sular karışıyor. CHP'li İBB'nin temizlik çalışması yapmadığı da görülen dereler çöplerle ve katı atıklarla kaplandı. Yosunların, sıvı ve katı atıkların yüzeyini kapladığı ve pis kokuların arttığı derelerde, kurbağalar cirit atıyor.

PANKART ÇEVRECİLİĞİ

Alibeyköy Deresi'nin son hali, CHP'nin çevrecilik anlayışını da ortaya koydu. Düzenli olarak temizlenmediği için Haliç'e pislik taşıyan bir çöplük haline gelen olan Alibeyköy Deresi'nin yanına İBB'nin astığı bir pankart ise CHP'nin çevreciliğinin yalnızca sloganlardan ibaret olduğunu gösterdi. Alibeyköy Deresi'ne asılan ve İmamoğlu'nun temsili resminin de bulunduğu pankartta; 'Çevre ve insan sağlığını önemsiyor, dereleri ıslah edip temizliyoruz' ifadeleri yer aldı. Pankart ile hemen yanında bulunan, içler acısı durumdaki Alibeyköy Deresi, trajikomik bir görüntü oluşturdu.

4 YILDA 30 YIL GERİYE GİTTİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde büyük gayretlerle ve dev yatırımlarla temizlediği Haliç, CHP'li İBB ile birlikte dört yıl içinde 30 yıl öncesinin görüntülerine dönmeye başladı. Alibeyköy Deresi'ndeki son durum, CHP'li İBB döneminde Haliç'te başlayan kötü kokunun ve sudaki renk değişiminin en önemli nedeni olarak gösteriliyor. Hiçbir bakım ve temizlik çalışmasının yapılmadığı görülen Alibeyköy Deresi, adeta Haliç'e akan bir çöplük haline geldi.