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İBB bütçesiyle Roma gezisine dikkat çeken tepki: Artık bir karşılık bulamayacaklar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Roma'da gazetecilerin masraflarını İBB'nin bütçesinden karşılaması tepki çekmeye devam ediyor. AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Roma'da gazetecilerin masraflarını karşılamasını eleştirirken, 'Kendi candaş ve fondaş medyanızı oluşturmaya başladığınızı gördük. Buraya katılan gazeteciler gerek köşe yazılarında gerekse sosyal paylaşımlarında artık bir karşılık bulamayacak. Bizi eleştirdiklerinde 'Roma yolcusu kalmasın' son çağrısı yapılacak.' dedi.

AA22 Mayıs 2024 Çarşamba 14:09 - Güncelleme:
İBB bütçesiyle Roma gezisine dikkat çeken tepki: Artık bir karşılık bulamayacaklar
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Yıldırım, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta İBB'nin bütçesiyle 45 gazetecinin Roma'ya götürüldüğünü anımsattı.

Söz konusu gezinin, İstanbul'un 2027 Avrupa Oyunları'na ev sahipliği yapmasına ilişkin mutabakat zaptının imzalandığı programa katılım amacıyla gerçekleştirildiğini anlatan Yıldırım, "İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen gazeteciler bu geziye iştirak etmişler. Bu kişiler, hiç ödün vermedikleri hususun bağımsız gazetecilik olduğunu söylüyorlar ama önce Ekrem'in kayığına, sonra Ekrem'in uçağına bindiler. Şimdi de İstanbul'da Ekrem'in otobüsüne binerler. Ama İstanbul'daki otobüslere binseler de duruyor." ifadelerini kullandı.

İBB'nin davetine katılan gazetecilerin Roma gezisinde konakladıkları otelin, yiyecek ve içecek masraflarının İBB tarafından karşılanmasını eleştiren Yıldırım, "İBB Başkanı'na soruyorum, neden gazetecileri uçağınıza bindirip götürdünüz? Ne kadar harcama yaptınız?" sorularını yöneltti.

Muhalefete yakın bazı köşe yazarlarının da bu durumu eleştirdiğini aktaran Yıldırım, geziye katılan gazetecilerin spor yazarı olmadıklarını söyledi. Yıldırım, "Kendi candaş ve fondaş medyanızı oluşturmaya başladığınızı gördük. Buraya katılan gazeteciler gerek köşe yazılarında gerekse sosyal paylaşımlarında artık bir karşılık bulamayacak. Bizi eleştirdiklerinde 'Roma yolcusu kalmasın' son çağrısı yapılacak." diye konuştu.

Roma'ya yapılan geziden sadece fotoğraflar paylaşıldığını, haber içeriği olmadığını söyleyen Yıldırım, "Ele verirken talkını, kendiniz yutmayın salkımı. Önce kendinize bakın; bağımsızlığınıza, tarafsızlığınıza bakın sonra başkasına laf atın." dedi.

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