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İBB çalışanı İmamoğlu’na seslendi: Neden atıldığımı engelli oğluma anlatın

İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde aileleriyle oturma eylemi yapan 250 işçi “Nerede verdiğiniz sözler” diyerek işe iadelerini istedi. CHP'li Ekrem İmamoğlu’nun mağdur ettiği işçilerden Burhan Güven, yüzde 80 engelli oğluyla geldiği eylemde yaşadığı haksızlığı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlum bana ‘Seni niye işten attılar’ diye soruyor. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Başkanımız gelsin açıklamasını çocuğuma yapsın.

  • STAR
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CHP’li Ekrem İmamoğlu İBB’yi ele geçirdikten sonra işçi kıyımına başladı. Seçim öncesi ‘kimseyi işten çıkarmayacağız’ diyen İmamoğlu, 250 kişiyi kapının önüne koydu. 

CHP’li belediyeler koltuğa oturduğu anda işçinin ekmeğine göz dikmişti. Bolu’dan Adana’ya, Antalya’dan Edirne’ye kazandıkları birçok ilde çalışanların işine son veren CHP belediyelerinde kıyım devam ediyor. 23 Haziran yerel seçimlerinin ardından CHP’nin kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) de işten çıkarmalar son sürat devam ediyor.

EYLEMLER DEVAM EDECEK 

Ekrem İmamoğlu’nun yönettiği belediyede İSPARK, İSTAÇ, BELTUR ve İSTGÜVEN şirketlerde çalışan ve gerekçe gösterilmeden işten atılan yaklaşık 250 işçi, İBB önünde oturma eylemi yaptı. İşlerine iadelerini isteyen emekçiler, kendilerine yönetim tarafından makul bir açıklama yapılıncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini söyledi. 

"ENGELLİ OĞLUMA ANLATSIN"

İşten çıkarılanlardan Burhan Güven şu açıklamayı yaptı: Yanımda yüzde 80 engelli oğlum var. Bana söylediği ‘seni işten niye çıkardılar?’ Başkanımız gelsin bunun açıklamasını çocuğuma yapsın. Gelsin mağduriyetimizi gidersin, ayıptır, yazıktır, günahtır. Allah’tan korksun, İstanbul herkese yeter. Çocuğuma bakamazsam bunun hesabını kim verecek. 

Gergedan, eğitmenin otomobilini hurdaya çevirdi

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