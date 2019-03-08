İBB çalışma hayatının önündeki engelleri kaldırıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile yapılan protokol kapsamında 2018 yılı içinde yapılan kurslarda başarılı olan 30 engelli kursiyer için özel bir tören tertip etti. İBB Florya Şükrü Sürmen Bağımsız Yaşam Akademisi’nde düzenlenen sertifika törenine İSEM Müdür Vekili Basri Zeren, İŞKUR Bahçelievler Şube Müdürü Asım Avlanmaz ile Bakırköy Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Mehtap Aslan Delice katıldı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ONAYLI SERTİFİKA VERİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İstanbul İl Müdürlüğü arasında engelli bireylerin çalışma hayatına atılabilmesi için özel bir protokol gerçekleştirilmişti. 2018 yılı Eylül-Aralık ayları arasında düzenlenen “Bilgisayar İşletmenliği” ve “Aşçı Çıraklığı” meslek eğitim kursları alanında uzman eğitmenler tarafından kursiyerlere verildi.

163 saatlik “Bilgisayar İşletmenliği” ile 272 saatlik “Aşçı Çıraklığı” kurslarını başarıyla bitiren 30 kursiyer İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğü Şükrü Sürmen Bağımsız Yaşam Akademisi’nde düzenlenen özel bir törenle Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalarına kavuştu. Yaklaşık 70 kişilik bir katılımla gerçekleştirilen törende ayrıca yetenekli engelli bireylerden oluşan İSEMX Müzik Grubu da mini bir konser verdi.

ÖZEL SEKTÖRÜN İHTİYAÇ DUYDUĞU İŞ KOLLARINDA MESLEK EĞİTİMİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğü tarafından 15 yaş ve üstü görme, işitme, ortopedik, süreğen ve hafif zihinsel engelli bireyler için farklı branşlarda temel, mesleki ve kişisel gelişim eğitim programları düzenleniyor. Engelli bireyler için Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) gibi sınavlara hazırlık kursları da ücretsiz bir şekilde sunuluyor.

İBB İSEM tarafından engelli bireylerin çalışma hayatına atılabilmesi, kişisel ve mesleki donanımlarını zenginleştirilerek üretkenliklerinin arttırılması hedefiyle çağrı merkezi operatörlüğünden bilgisayar destekli reklam tasarım kursuna, yönetici asistanlığından bilgisayarlı stilistiğe, reyon görevliliğinden fotoğrafçılığa, grafikerlikten bahçıvanlığa değin özel sektörün ihtiyaç duyduğu iş kollarında günümüze kadar pek çok branşta meslek eğitimleri düzenlendi.

MESLEK EĞİTİM KURSLARINA 7 BİN 683 ENGELLİ KATILDI

İBB tarafından engelli bireylerin, engel durumu, vasıf ve yetenekleri göz önünde bulundurularak verilen eğitimlerde özel eğitim araç ve gereçlerinden faydalanılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Halk Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği dahilinde gerçekleştirilen eğitimlerde özel eğitim modülleri uygulanarak, sınıf içi similasyon ve pratiklerle engelli bireylerin mesleki yeterlilikleri arttırılıyor. 2010-2019 yılları arasında 7.683 engelli birey İBB’nin düzenlemiş olduğu meslek eğitim kurslarından istifade etti.

İBB İLE 3 BİN 138 ENGELLİ BİREY ÇALIŞMA HAYATINA ATILDI

Kişisel ve mesleki donanımları gelişmiş, çalışma hayatına hazır engelli bireyler için de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğünce İstihdam Destek Hizmetleri sunuluyor. Bu hizmet kapsamında İstanbul’da yaşayan engelli bireyler için özel bir cv havuzu oluşturulmakta, İŞKUR ve özel sektör firma temsilcileriyle yapılan ortak çalışmalar neticesinde toplu mülakatlar düzenlenerek engelli bireylere ve iş dünyasına rehberlik ediliyor.

Çalışma hayatına atılan engelli birey, kariyer yaşamında İBB tarafından yalnız bırakılmayarak İSEM İstihdam Birimi tarafından takip ediliyor, kariyer destek programları ve danışmanlık hizmetleri ile engelli bireyin çalışma hayatında başarılı olmasına katkı sağlanıyor. İSEM tarafından verilen İstihdam Destek Hizmetleri kapsamında ayrıca 2004-2019 yılları arasında 3.138 engelli bireyin istihdam edilmesine destek sağlandı.