23 Ağustos 2025 Cumartesi
  • İBB firarisi Emrah Bağdatlı'dan ''telefon ve bilgisayarı temizle'' talimatı
Güncel

İBB firarisi Emrah Bağdatlı'dan ''telefon ve bilgisayarı temizle'' talimatı

Firari Emrah Bağdatlı'nın sağ kolu Deniz Dörtyol, İBB'ye başlatılan yolsuzluk operasyonu öncesi, Bağdatlı'nın kendisine 'telefonunu ve bilgisayarını temizle' talimatı verdiğini anlattı.

23 Ağustos 2025 Cumartesi 10:06
İBB firarisi Emrah Bağdatlı'dan ''telefon ve bilgisayarı temizle'' talimatı
İBB'ye yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Deniz Dörtyol, firari Emrah Bağdatlı hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB'ye yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonları kapsamında gözaltına alınan Deniz Dörtyol, 28 Şubat ve 9 Mart 2025 tarihinde firari Emrah Bağdatlı'nın kendisine verdiği talimatları anlattı.

'TELEFONUNU VE BİLGİSAYARINI TEMİZLE'

Sabah'ın haberine göre, Dörtyol, "Kamuoyunda İBB operasyonu olarak adlandırılan operasyon öncesi 28 Şubat 2025 tarihinde Akasya AVM'de bir kafede Emrah Bağdatlı ile bir görüşme sağladım. Bu görüşmede Bağdatlı bana tüm telefonumu ve bilgisayarımı temizlememi söyledi. 9 Mart'ta Özge Bağdatlı ile Kadıköy Fenerbahçe'de bulunan bir kafede görüştük. "Telefonda Emrah Bağdatlı ile beni görüştürdü. Bağdatlı telefonda görüşmede 'Talimatlarıma harfiyen uyarsan eğer bu sürede zarara uğramazsın. Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un yanında olanlar mutlu olacak' dedi" ifadelerini kullandı.

  • Emrah Bağdatlı
  • soruşturma

