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İBB Genel Sekreteri Baraçlı, yardımcılarıyla birlikte istifa etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, yardımcılarıyla birlikte istifa ettiğini açıkladı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yardımcılarıyla birlikte istifa ettiğini duyurdu. Baraçlı, istifanın gerekçesi olarak ''Demokrasiye olan inancımız, misyonumuza, kendimize ve İstanbul’a olan saygımız nedeniyle yeni yönetimin kendi ekibiyle çalışmasının önünü açmak...'' ifadelerini kullandı.

Dr. Hayri Baraçlı’nın yaptığı açıklama şöyle:

Aziz İstanbullulara saygı ile duyurulur…

23 Haziran’da gerçekleşen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi, demokratik bir ortamda gerçekleşmiş ve İstanbulluların tercihi ile Sayın Ekrem İmamoğlu başkan olarak seçilmiştir. Kendilerini tebrik ederiz.

DEMOKRASİYE OLAN İNANCIMIZ NEDENİYLE…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine bağlı yöneticiler olarak; demokrasiye olan inancımız, misyonumuza, kendimize ve İstanbul’a olan saygımız nedeniyle yeni yönetimin kendi ekibiyle çalışmasının önünü açmak için büyük bir gayretle yürüttüğümüz görevlerimizi kendi isteğimizle bırakıyoruz.

Bu kararımızı Başkanlığa iletirken, aynı zamanda siz saygıdeğer İstanbullularla paylaşmayı da bir görev olarak görüyoruz.

İstanbul’a hizmet etmek için görev alan ve alacak olan herkese başarılar diliyoruz. İstenildiğinde İstanbul’a hizmet tecrübelerimizi yeni yönetim ve ekibi ile her an paylaşmaya hazır olduğumuzun da özellikle bilinmesini isteriz.

Bugüne kadar icra ettiğimiz görevlerde bize güvenen Sayın Cumhurbaşkanımıza, devlet ricalindeki tüm büyüklerimize ve belediye başkanlarımıza, birlikte İstanbul’a hizmet etmekten gurur duyduğumuz 84 bin’e yakın çalışma arkadaşlarımıza ve hemşehrilerimize teşekkür ederiz.

Aziz İstanbullulara saygılarımızla arz ederiz.

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Genel Sekreteri: Dr. Hayri Baraçlı

Genel Sekreter Yardımcısı: Muzaffer Hacımustafaoğlu

Genel Sekreter Yardımcısı: Mevlüt Bulut

Genel Sekreter Yardımcısı: Süleyman Karalı

Genel Sekreter Yardımcısı: Nihat Macit

Genel Sekreter Yardımcısı: Çağatay Kalkancı

Genel Sekreter Yardımcısı: Eyyüp Karahan

Genel Sekreter Yardımcısı: Adil Karaismailoğlu

1. Hukuk Müşaviri: Ali Karaaslan

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