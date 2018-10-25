İBB Halkla İlişkiler, Barcelona’dan 2 Altın Küreyle Döndü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği IPRA tarafından 63 yıldır uluslararası standartlarda başarı gösteren halkla ilişkiler uygulamalarına verilen Golden World Awards ödüllerinde iki kategoride altın küre kazandı. ‘Kriz Yönetimi’ kategorisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesindeki koordineli çalışmaların anlatıldığı ‘İstanbul’un Entegre Kriz Yönetimi’, ‘Ülke, Bölge ve Şehir’ kategorisinde ise İstanbul’un tarihi ve kültürel mekanlarının tanıtıldığı aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet ve yatırımlarının tanıtıldığı ‘Beyaz Gezi’ altın küre ödülene layık görüldü.

37 kategoride düzenlenen yarışmada, alanında profesyonellerden oluşan jüri binlerce başvuruyu değerlendirerek 80 projeyi ödüle layık buldu.

Barcelona Spor Kulübü Başkanı Bartomeu İBB Ekibini Özel Olarak Kutladı

İspanya’nın Barcelona şehrinde gerçekleşen IPRA Golden Awards galasına dünyaca ünlü isimler de katıldı. Barcelona Spor Kulübü Başkanı Joseph Bartomeu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nü aldığı iki ödülden dolayı özel olarak tebrik etti.

İstanbul’un Entegre Kriz Yönetimi Projesi

Kriz Yönetimi kategorisinde ödüle layık görülen İstanbul’un Entegre Kriz Yönetimi projesinde İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğünün vatandaş odaklı çalışmaları kapsamında kriz ve sorunları önceden görebilme kabiliyeti ve yapılan çalışmalar anlatıldı. Olası bir kriz veya sorun ile ilgili mağduriyeti önlemeye yönelik tüm aşamalarda hızlı, etkin, entegre çözümler projenin konusunu oluşturdu.

Beyaz Gezi; ‘Hizmet Yerinde Görülür’

İstanbul’un çok yönlü ve etkin tanıtımını içeren Beyaz Gezi programında şehrin tarihi dokusu, kültürü, gelecek vizyonu projenin içeriğine taşındı. İstanbul ile ilgili farkındalık oluşturma faaliyetlerinin de yer aldığı projede İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün 360 derecede şehir için yaptığı çalışmalara yer verildi.