İBB ihalesinde tepki çeken karar! Zarara göz yumdular

31 Mayıs 2021 Pazartesi 08:33 - Güncelleme: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 08:33

Gezi kalkışmasıyla ilgili açılan davada sanık olan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı yapılan Tayfun Kahraman, Silivri ve Avcılar'da 2000 yılından önce yapılan binaların deprem risk performanslarının belirlenmesi ihalesinde skandal bir karara imza attı.

Belediye şirketi olan BİMTAŞ ile Promer Müşavirlik adlı firmanın katıldığı ihalede, Silivri, Avcılar ilçelerindeki binaların deprem risklerini tespit etmek için Promer Müşavirlik 9 milyon 145 bin 423 TL'lik bir teklif verdi. BİMTAŞ A.Ş. ise 18 milyon 174 bin 547 TL'lik fiyat açıkladı. İhale yetkilisi Kahraman, düşük teklif veren firmayı belgesinde eksiklik olduğu gerekçesiyle eledi, belediye şirketi BİMTAŞ ile sözleşme imzaladı.

9 MİLYON TL ZARAR

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, İhaleyi, 'kamu kaynaklarının yerinde ve verimli kullanılması zorunluluğu'nu gerekçe göstererek iptal etmesi gereken Kahraman 9 milyon TL'ye yapılması mümkün olan bir işin tam 2 katına, 18 milyon TL'ye yapılmasına göz yumarak kamu kaynağını boşa harcamış oldu. Taksim Dayanışması üyesi Kahraman, Gezi Parkı kalkışmasına ilişkin olarak ""Türkiye Cumhuriyeti devletini ve hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla yargılanıyor.