İBB işçilerinin eylemi 36’ncı gününde sürüyor

İBB’deki görevlerine son verilen bin 400 işçinin 28 Ağustos’ta başlattığı protestoda eyleme devam mesajı verildi. İşçiler tarafından Eylem Komite Başkanı olarak seçilen Umut Aydoğan, “Hakkımız olan işimizi geri alana kadar, önümüze ne türden bir engel çıkarsa çıksın bu haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. İnanıyorum ki haklı ve kararlı mücadelemiz zaferle sonuçlanacak ve biz çocuklarımıza, ailelerimize ‘sonunda kazandık’ diyeceğiz. Bir kez daha sesleniyorum; gelin bu adaletsiz ve hukuksuz kararınızdan vazgeçin. Tek derdimiz ekmek. Bizler buradan bir sonuç alana kadar ayrılmayacağız” dedi. İşçiler ise “Yılgınlık yok direniş var” ve “Gün gelecek devran dönecek, işçi işine geri dönecek” sloganları attı.