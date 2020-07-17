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İBB Meclisi'nde Ayasofya teklifi kabul edildi

Ayasofya'nın, koruma amaçlı imar planlarında, 'Ayasofya Camii-Külliyesi' olarak değiştirilmesini içeren teklif İBB Meclisi'nde kabul edildi.

AA17 Temmuz 2020 Cuma 17:52 - Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 17:52
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İBB Meclisi, yeni tip kooronavirüs (Kovid -19) salgını tedbirleri kapsamında Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezinde Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında toplandı.

Meclis gündemine pazartesi günü AK Parti ve MHP gruplarının Ayasofya'nın, koruma amaçlı imar planlarında, "Ayasofya Camii-Külliyesi" olarak değiştirilmesini içeren teklifi, komisyon değerlendirmesi sonrası genel kurula geldi.

İmar Komisyonu raporunda "Ayasofya Camii-Müze" fonksiyonunun, "Ayasofya Kebir Camii Şerifi ve Külliyesi" olarak değiştirilmesinin uygun olduğu belirtildi.

Konuşmaların ardından teklif oy birliği ile kabul edildi.

Öte yandan Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına ilişkin İBB Meclisindeki partilerin ortak teklifi ile hazırlanan bildiri okundu. Bildiride Ermenistan'ın saldırısı kınandı.

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