İBB Meclisi'nde toplu taşıma tartışması: İETT sürekli arızalarla gündeme geliyor

İBB Meclisi Eylül Ayı Toplantısı'nın dördüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste soru önergesi için söz alan AK Parti Meclis Üyesi Halit Cebeci, kendi dönemlerinde kentte ulaşımdaki seyahat süresinin yüzde 50'ye varan oranlarda azaldığını söyledi.

Aynı zamanda Ulaşım ve Trafik Komisyonu Üyesi de olan Cebeci, "Maalesef gelinen noktada İstanbul halkı aksayan, işletilemeyen metro, metrobüs ve tramvay hatları nedeniyle çok mağdur edilmiş durumdadır. Sefer sürelerinin uzaması, sefer aralıklarının açılması gibi nedenler ile metrolarda, metrobüslerde kuyruk beklemek zorunda bırakılıyor. İETT'ye ait araçların yandaşa peşkeş çekilen bakım onarım ihaleleri sebebi ile sürekli arıza yapması, yolda kalması, yanması gibi haberlerle İETT gibi köklü bir çınarın sürekli gündeme gelmesi bizleri derinden üzmektedir." diye konuştu.

Cebeci, 3 yılda toplam 2 milyar 144 milyon liralık 15 bakım ihalesinin CHP milletvekilinin mali müşaviri olduğu firmaya verildiğini iddia ederek, teknik yetersizlik ve özensizlik nedeni ile bu firma tarafından bakımı yapılan veya bakımı yapıldığı söylenen İETT'ye ait araçların çok çeşitli sebeplerle arıza yaptığının, yolda kaldığının ve yandığının kamuoyunca bilindiğini kaydetti.

"TIKIR TIKIR İŞLEYEN BİR ULAŞIM SİSTEMİNİ CHP'Lİ İBB YÖNETİMİNE EMANET ETMİŞTİK"



Otobüs duraklarında vatandaşların zaman kaybı yaşamalarından dolayı İETT duraklarını akıllı duraklar haline getirdiklerini belirten Cebeci, şöyle devam etti:

"Kara yolu taşımacılığında Avrupa'nın en genç otobüs filosunu ve aynı zamanda akıllı duraklar marifeti ile de sorunsuz tıkır tıkır işleyen bir ulaşım sistemini CHP'li İBB yönetimine emanet etmiştik. Enerjisini güneşten alan, tüm teknolojik yenilikleri içinde barındıran akıllı durak, LCD, LED tabanlı dijital yolcu bilgilendirme alanları, biletmatik cihazı, bas-konuş ünitesi, engelli araçlarının şarj edilebileceği arabirimler, duraktaki yolculara ücretsiz internet kullanım hizmeti verebilen ve şehir mimarisine uygun olarak tasarlandı. Tüm İstanbul genelinde yaygın hale getirilmesi sağlandı."

Akıllı durakların şimdiki durumundan da bahseden Cebeci, "Maalesef iş başına gelen CHP'li İBB Başkanı, bırakınız yeni duraklar yapmayı mevcut akıllı durakların işletilmesini bile sağlayamayarak vatandaşlarımızı bu hizmeti almaktan mahrum bırakmıştır. Ulaşım Komisyonumuza hemen her gün gelen şikayetler, sistemin çökme noktasına geldiğini, MOBİETT aplikasyonlarının çalışmadığı, hatalı veri verdiği, uygulamanın sabah akşam pik saatlerde hiçbir şekilde hizmet vermediği, zaten altyapısı bozuk olan akıllı durakların entegrasyonu olmadığı için birbirlerine bağlanmış bir sistemin olmadığı açık ve net olarak ortadır." değerlendirmesini yaptı.

Cebeci, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na önergesinde şu soruları sordu:

"Sayın Başkan, 16 milyon İstanbullunun kullanması gereken, İETT'ye ait İstanbul'umuzda kaç adet akıllı durak vardır, kaç adeti bakımsızlıktan çürümeye terk edilmiştir? Çalışır durumda kaç adet akıllı durak mevcuttur? Yönetimi devraldığınız günden bu yana geçen 4,5 yıllık süre boyunca mevcut akıllı durakların bakım, onarım ve altyapı hizmetlerini geliştirdiniz mi? Varsa bakım ve onarım yaptığınız kaç adet akıllı durak vardır, yoksa neden yapmadınız? İstanbullu hemşerilerimizin seyahat sürelerini azaltmak ve konforunu artırmak amacı ile geliştirilen bu akıllı durakların bakım sorumluları kimlerdir? Görevlerini yapmışlar mıdır? Yapmadılarsa sebepleri nelerdir? Teknik bir inceleme yapılmış mıdır? Yapıldı ise sorumlular hakkında gerekli işlem başlatılmış mıdır? Çalışmayan, çalıştırılamayan metro, tramvay, metrobüs, otobüs ve mobil aplikasyonlar ile ilgili almış olduğunuz tedbirler var mıdır? Varsa nelerdir? Yoksa bir tedbir almayı düşünüyor musunuz? Düşünmüyorsanız sebepleri nelerdir? 16 milyon İstanbullunun kullanması gereken İETT'ye ait İstanbul'umuzda kaç adet otobüs bulunmaktadır? Kaç adet otobüs, bakımsızlıktan yandı veya farklı arıza sebebi ile devre dışı kaldı? Kaç adet özel halk otobüsü hakedişleri ödenmediği için sefere çıkamaz hale getirilmiştir? Garajlarda atıl vaziyette hurdaya ayırdığınız kaç adet otobüs bulunmaktadır?"

CHP Meclis Üyesi Gencay Özcan ise "Yanan araç sayılarında bir düşüş var. Kendilerinin döneminde de yanan araç sayısı fazlaydı. Bu dönemden fazlaydı. Arıza yapan otobüs sayısı düşüyor, bu çok net. Son süreçlerde garajlara da gittik. Bakımlarla ilgili süreçleri bizzat gördük." dedi.

Özcan, ulaşımdaki sorunun kente gelen göçmenlerin çokluğundan kaynaklandığını da iddia etti.

Oylanan soru önergesi, oy birliği ile kabul edildi.

İBB'DE İŞE ALINAN İŞÇİLERİN TERÖR ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİSİ SORULDU



Mecliste ayrıca makam araçları ile İBB'de işe alınan işçilerden terör örgütleriyle ilişkilerinin olup olmamasıyla ilgili de soru önergesi verildi.

CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı, işe alınanlarla ilgili soru önergesinin işe alınan bütün kişileri töhmet altında tuttuğunu savundu.

Bir dönemin sonuna gelindiğini dile getiren Kösedağı, önergelerin meclisin ağırlığına uygun şekilde sorulmasını talep etti.

Bunun üzerine söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, bir müjde vereceğini belirterek, bundan sonra makam araçları ve işçilerle ilgili soru sormayacaklarını söyledi.

Makam araçlarıyla ilgili bugüne kadar 43, işten çıkarılanlarla ilgili de 34 soru önergesi verdiklerine dikkati çeken Türkyılmaz, "Fakat İBB Başkanı, bu sorulara bugüne kadar cevap vermemiş. Arkadaşlar cevap vermeyişinin sebebini anlatmak yerine siyaset yapmayı tercih ediyorlar. Yapmış olduğumuz araştırmalarda geçmiş zabıtlara baktığımızda bu kadar çok soru sorulan hiçbir soru önergesi yok. Dolayısıyla cevapsız bırakmak konusunda İBB yönetimi bir rekora imza atmıştır." şeklinde konuştu.