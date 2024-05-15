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İBB önünde 'İETT' protestosu! Ücretlerini alamadılar

İstanbul'da, İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önünde protesto gösterisi düzenledi.

AA15 Mayıs 2024 Çarşamba 19:13 - Güncelleme:
İBB önünde 'İETT' protestosu! Ücretlerini alamadılar
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İETT'ye bağlı 3 bin 41 özel halk otobüsü sahibini temsilen bir araya gelen grup, Saraçhane'de toplandı. Burada, pankart ve dövizler taşıyan araç sahipleri, İBB tarafından ücretlerini alamadıklarını, araçlara konulan kameralarla sürekli cezalar kesildiğini ve baskı altına alındıklarını öne sürdü.

Grup adına açıklama yapan avukat Erhan Güneş, esnafın ödemelerle ilgili problem yaşadığını belirterek, "İBB bürokratlarıyla 5 yıldır görüşme içerisindeyiz. Fakat her seferinde 'bu ay düzelecek, seçimden sonra düzelecek' denildi. Bu iş sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır." dedi

İBB ve başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan esnafın isteği olduğuna dikkati çeken Güneş, "Derhal 5 şirket ve 3 kooperatife ödemelerin zamanında yapılacağı ve içeride biriken 4,5 milyar lira alacağın programlı bir şekilde hangi tarihlerde ödemelerinin yapılacağını esnafa bildirilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Güneş, şunları kaydetti:

"Biz İETT Genel Müdürlüğüyle ilgili çok büyük bir problem yaşıyoruz. İETT Genel Müdürlüğü sahada çalışan arkadaşlarımıza çok kötü mobbing uyguluyor. Araçlarımızda şoförlerimiz çalışamayacak duruma gelmiş. Aracın ön tarafına şoförün gözünün ortasına kamera koymuş. Kulağını kaşısa rapor, su içse rapor, elma yese rapor, bu mobbingin kaldırılmasını talep ediyoruz. İçeride 4 aylık bir ödememiz var. Bu 3 bin 41 aracın ödemesi 5 yıldır her ay içeri gire gire 4,5 milyar lirayı bulmuştur."

Öte yandan, 14 Haziran'da tekrar İBB yetkilileriyle toplantı yapılacağı aktarıldı.

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