İBB, Ramazan'da vatandaşın gönlünü fethetti!

İBB Halka İlişkiler Uzmanları şehit yakınları ve gazilerle evlerde, öğrencilerle kampüslerde, sitelerde komşularla, duraklarda taksicilerle bir araya geldi.

İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü onbir ayın sultanı Ramazan ayına yakışır değerde organizasyonlarla toplumun tüm kesimine ulaşan faaliyetlere imza attı.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERLE İFTAR

Vatan için can veren şehit yadigârlarını her zaman hatırlayan İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü, iftar ve sahur organizasyonları ile şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Şehitlik ziyaretleri ve iftar organizasyonlarıyla Ramazan ayının manevi atmosferinde aziz şehitlerimizin yakınları ve kahraman gazilerimiz ile iftar sofralarında buluşuldu.

TAKSİCİLERLE SAHUR

Şehrin dört bir yanında gece gündüz hizmet veren taksici esnafı bu Ramazan ayında da yalnız bırakılmadı. İBB’nin şehrin her noktasında devriye olarak mobil iletişim hizmeti sunan Yerinde Çözüm ekipleri taksici esnafı ile sahur sofralarında buluştu, dualarına ortak oldu. İstanbul genelindeki 200 taksi durağında 10 bin taksici esnafıyla bir araya gelen İBB ekipleri çalışmalar hakkında bilgi verdikleri ziyaretlerde taksicilerin görüş ve önerilerini de ilgili birimlere aktardı. İstanbul ile ilgili ulaşım başta olmak üzere hayata geçirilecek projeler konusunda taksicilerin görüşlerinin de alınması taksici esnafı tarafından memnuniyetle karşılandı.

KAMPÜSLERDE RAMAZAN COŞKUSU

Üniversite öğrencilerinin de her an yanında olan İBB, bu amaçla hizmet veren Kampüsüm Beyaz Masa ekipler ile Ramazan ayında üniversitelerin kampüslerinde çalışmalarını devam ettirdi. KYK ve özel yurtlarda çeşitli etkinlikler düzenleyen İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü, İBB’nin öğrenci ve gençlere yönelik hizmetleri hakkında bilgiler verdi, öğrencilerin talep ve dileklerini dinledi.

HANELERE UZANAN HİZMETLER

Bizi biz yapan değerlerimizden biri olan ‘komşuluk’ değerimizi yaşatmayı önemseyen Komşum Beyaz Masa faaliyetleri Ramazan ayı boyunca yoğun içerikle devam etti. İstanbul’un farklı ilçelerinde çat kapı yapılan hane ziyaretlerinde vatandaş görüş ve önerileri dinlendi. Hızlı, etkin çözüme yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Site sakinlerine yönelik organizasyonlar ve etkinlikler vatandaşlardan tam not aldı.

İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün Ramazan ayındaki anlamlı faaliyetlerinden dolayı İBB yönetimine ve emeği geçenlere vatandaşlar teşekkürlerini iletti. İBB’nin Halkla İlişkiler çalışmalarının toplumun tüm kesimlerini kucaklayacak şekilde hız kesmeden bayram boyunca da süreceği açıklandı.