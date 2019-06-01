İBB Ramazan'ın coşkusunu 'Ezgi Gecesi' ile taçlandırıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ramazan etkinlikleriyle İstanbulluların hayatına renk katıyor. Bu kapsamda yarın Yenikapı Ramazan Etkinlik Alanı’nda Ezgi Gecesi gerçekleştirilecek.

BİRBİRİNDEN ÖZEL SANATÇILAR SAHNE ALACAK

Etkinlik, teravih namazından sonra saat 23.20 sularında başlayacak. Konserde sahne alacak olan sanatçılar, o dönemin toplumsal konuları işleyen ve bir döneme damgasını vurmuş olan sevilen ezgileri seslendirecek. Gecede; Abdülbaki Kömür, Aykut Kuşkaya, Eşref Ziya Terzi, Taner Yu¨ncu¨oğlu, Hasan Sağındık, Hakan Aykut ve Ömer Karaoğlu sahne alacak. Nostaljik ezgilerle İstanbullular unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşayacak.