İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan Medya A.Ş. Satın Alma ve İhale Müdürü Fatoş Ayık'a ait bilgisayarın şifresi kırıldı. 3 Mart'ta Medya A.Ş.'ye giden polis ekiplerinin el koyduğu laptop açıldı. Yapılan ilk incelemede İBB iştiraklerine ait ihale dosyalarına ulaşıldı. İhale detayları yeniden mercek altına alındı.

Yeni Şafak'ın haberine göre, bilgisayarda şifreli mesajlaşma uygulaması Signal'in de yüklü olduğu tespit edildi. Ayık'ın Signal'i ilk etapta telefonuna kurduğu ancak bildirim sorunu yaşaması üzerine Genel Müdür Fatoş Pınar Türker'in uyarısıyla bilgisayarına kurduğu öğrenildi. Uygulama üzerinden yapılan yazışma ve paylaşılan belgelerin çözümlenmesi için özel dijital inceleme başlatıldı.

Uygulamanın şifresinin kırılmasıyla, soruşturmada yeni bir aşamaya geçilmesi planlanıyor.

Savcılık, Ayık'ın cihazındaki belge ve mesajlar ışığında Medya A.Ş. ve diğer iştiraklerdeki satın alma ve ihale süreçlerini ayrıca değerlendirecek. Ayık'ın mesaj içeriğinin çözümlenmesiyle, soruşturmanın genişlemesi bekleniyor.