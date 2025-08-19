İBB'ye yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra itirafçı olan Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Ertan Yıldız'ın şoförü Bayram Yıldırım, itirafçı sıfatıyla Savcılığa ifade vermişti. Yıldırım'ın ifadesine ilişkin yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Ertan Yıldız'ın asıl kasasının Fatih Türk isimli şahıs olduğunu anlatan Yıldırım, Yıldız'ın eski İYİ Partili İBB Meclis Grup Başkanı İbrahim Özkan'a koliler içinde 7 adet iPhone 16 ve 7 adet Apple marka tablet gönderdiğini anlattı. Yıldırım, "Ekrem İmamoğlu'nun altında bulunan isimler 6 ay öncesinden operasyondan haberdar olmuştu. Bu isimler kendilerinde bulunan paraları farklı yerlere emanet olarak gönderdiler. Hatta Ertan Yıldız bu süre zarfında 11 kere mal beyanını değiştirdi. Oğlu Ömer Yıldız'a aldığı Porsche marka aracı mal beyanında göstermemek için Fatih Türk'ün üstüne yaptılar. Operasyondan sonra Ertan Yıldız'a ait olup ele geçirilmeyen 2 cep telefonu vardı. Bendekinin SIM kartını kırarak kanalizasyona attım. Diğer telefon Fatih Türk'teydi." dedi.

Sabah'ın haberine göre, Bayram Yıldırım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadede şunları anlattı:

ERTAN YILDIZ'IN KASASI FATİH TÜRK'TÜR

"Ertan Yıldız'ın esas kasası Fatih TÜRK isimli şahıstır. Bu şahsa ait firmalarla İBB'den birçok ihale aldılar. Görüşmeleri, Fatih Türk'ün Yenibosna Towers İş Merkezi B Blok 12. katta bulunan ofisinde ve bu ofisin arada bulunan pastanede yaparlardı. Fatih Türk'ten para veya başka bir şey alınacaksa ben arabayı -2. katta bulunan otoparka indirir, bagaja çanta veya kolileri alırdım.

iPHONE'LARI İYİ PARTİLİ İBRAHİM ÖZKAN'A GÖTÜRDÜM

2025 yılının ocak veya şubat ayında yine Fatih Türk'ün ofisinden bir koli bana verildi. Ben bu koliyi arabaya indirdiğimde içerisinde ne olduğunu merak ederek açtım. İçerisinde 7 tane Apple marka iPhone 16, 7 tane Apple marka tablet, 7 tane klavye vardı. Ertan Yıldız ile beraber Bakırköy Belediyesi'ndeki ofisine geldik. Ertan Yıldız beni yanına çağırarak arabanın bagajındaki koliyi İbrahim Özkan'a göndermemi söyledi. Bende bunun üzerine İbrahim Özkan'ın şoförü Mustafa'yı arayarak çağırdım. Koliyi kendisine verdim.

EKREM İMAMOĞLU VE ALİ KURT BİR ANDA ZENGİN OLDU

Ertan Yıldız Adem Soytekin, Fatih Keleş, Ali Kurt, Tuncay Yılmaz hep çok samimilerdi. Ertan Yıldız'ın Ekrem İmamoğlu ile tanışıklığı Beylikdüzü'nde ortak inşaat yapmalarından kaynaklıdır. Kendisinin geçmişi araştırıldığında maddi durumu çok iyi olmadığı ve bir anda zenginleştiği ortaya çıkacaktır. Yine yaşadığı çevreden dolayı geçmişini bildiğim Ali Kurt da çok hızlı bir şekilde lüks şekilde yaşamaya başlamış, ciddi miktarda mal sahibi olmuştur. Ali Kurt'un şoförü Murat ile görüşmelerimde Ali Kurt'un kumar bağımlısı olduğunu, Haramidere'de ve Beylikdüzü'nde gişelerin çıkışındaki bir yerde çok uzun saatler kumar oynadığını, kendisinin onu beklemek zorunda kaldığını anlatmıştı.

ERTAN YILDIZ'IN SIM KARTINI KIRIP TELEFONU KANALİZASYONA ATTIM

13-19 Mart 2025 tarihli operasyon sonrasında Ertan Yıldız'a ait olan ve ele geçirilemeyen iki telefon vardı. Bu telefonların bir tanesi bende, bir tanesi ise Fatih Türk'te idi. Bendeki telefonu ve SIM kartı kırarak kanalizasyona attım. Fatih Türk'ün ne yaptığını bilmiyorum. Bu telefonlara ait numaralardan birisi yabancı bir ülkeye ait numaraydı. Hangisinin bende hangisinin Fatih Türk'te olduğunu bilmiyorum.

OPERASYONDAN 6 AY ÖNCE HABERLERİ VARDI

Operasyon tarihinden yaklaşık 6 ay önce Ekrem İmamoğlu'nun altında bulunan şahısların yapılacak operasyondan haberi olmuştur. Ertan Yıldız da dahil olmak üzere ifademe belirttiğim şahısların tamamı kendilerine kendilerinde bulunan paraları farklı yerlere emanet gönderdiler. Ertan Yıldız'ın ifademde belirttiğim kendisi ile irtibatlı şahıslara bu paraları bırakmış olması muhtemeldir.

MAL BEYANINI 11 KEZ DEĞİŞTİRDİ

Operasyondan önce Ertan Yıldız 11 kere mal beyanı düzenlemesi yaptı. Her seferinde Ertan Yıldız'ın hazırlamış olduğu mal beyanlarını sekreterine götürürdüm. Götürdüğüm mal beyanları beğenilmeyerek bana iade edildi. Ben sonrasında yenisini götürdüm. Bu şekilde toplamda 11 kez Ertan Yıldız'ın sekreterine mal beyanı teslim etmiştim. Her seferindeki beyanların farklı olduğunu gördüm.

OĞLUNUN PORCHE'UNU FATİH TÜRK'ÜN ÜSTÜNE YAPTI

Ertan Yıldız'ın oğlu Ömer'in kullanılmakta olduğu Porsche marka bir aracı vardı. Bu aracı Ertan Yıldız kendisi almıştır. Ancak mal beyanında göstermemek için Fatih Türk'ün üstüne yapmışlardır. Operasyondan sonra bu arabayı bir süre sakladılar, sonrasında sattılar."