İBB Spor FIBA Avrupa Kupası’nda Spirou Basket’i Ağırlıyor FIBA Avrupa Kupası C Grubu’nda mücadele eden İstanbul Büyükşehir Belediyespor Basketbol A Takımı bu akşam Belçika temsilcisi Spirou Basket’i konuk edecek.