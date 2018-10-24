İBB Spor FIBA Avrupa Kupası’nda Spirou Basket’i Ağırlıyor
FIBA Avrupa Kupası C Grubu’nda mücadele eden İstanbul Büyükşehir Belediyespor Basketbol A Takımı bu akşam Belçika temsilcisi Spirou Basket’i konuk edecek.
FIBA Avrupa Kupası C Grubu’nda ikinci maçını oynayacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyespor Belçika ekibi Spirou Basket’i ağırlayacak. Cebeci Spor Salonu’nda yapılacak müsabaka bu akşam saat 19.00’da başlayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyespor – Spirou Basket mücadelesi http://ibb.tv/yayin internet adresinden naklen yayınlanacak.
Turuncu-Lacivertliler C Grubu’ndaki ilk maçında Hollanda takımı Donar Groningen’e deplasmanda 90-81 mağlup olmuştu. Pınar Karşıyaka, Donar Groningen ve Spirou Basket ile aynı grupta yer alan İBB Spor C Grubu’nun 3. sırasında bulunuyor.
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