İBB Spor Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde PAOK Deplasmanına Çıkıyor

CEV Şampiyonlar Ligi 1. turunda Finlandiya temsilcisi Ford Store Levoranta Sastamala’yı deplasmanda 3-2 ve sahasında 3-1’lik skorlarla geçen İstanbul Büyükşehir Belediyespor adını 2. tura yazdırmıştı. Turuncu-Lacivertliler 2. turda Yunan takımı PAOK ile eşleşti.

İBB Spor CEV Şampiyonlar Ligi 2. tur ilk maçında bugün PAOK’a konuk olacak. Saat 18.00’da başlayacak mücadelede Ukraynalı hakem Mykhaylo Medvid düdük çalacak. Müsabakada 2. hakem ise İtalyan Cesare Stefono olacak.